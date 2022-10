Københavns Metro fylder onsdag 20 år. Ved næste jubilæum ligger der måske en ny metrolinje under vandet.

Om 20 år kan metroen have endnu en linje under havnen

Københavns Metro kan onsdag fejre jubilæum. Det er 20 år siden, at de første 20.000 passagerer prøvekørte den førerløse metro i hovedstaden.

I august i år satte metroen ny passagerrekord i metrolinje M3, Cityringen. Og der er tre årsager til, at folk vælger metroen mere og mere, fortæller administrerende direktør i selskabet og Hovedstadens Letbane Carsten Riis.

- Den kører døgnet rundt, togene kører til tiden, og borgerne er trygge i metroen. Så hyppighed, rettidighed og tryghed betyder noget for attraktiviteten i metroen, siger han.

Siden åbningen har over en milliard passagerer kørt med undergrundsbanen, der både har stationer over og under jorden.

Om syv år forventer Metroselskabet at runde den næste milliard rejsende. Ud over populariteten skyldes udviklingen også befolkningstilvæksten, fortæller Carsten Riis.

- Efterhånden som flere og flere vælger metroen til, kan vi risikere at få en kapacitetsudfordring, når vi kigger nogle år ud i fremtiden, siger han.

Der er lige nu ét sted, hvor man kan passere havnen med metroen i København. Det er mellem Kongens Nytorv og Christianshavn.

- Vi kan allerede nu se, at hvis man kommer i myldretiden, er der tryk på, siger Carsten Riis.

Der er allerede nu flere metrostationer på vej i 2024 og 2035. Men når Københavns Metro skal fejre 40-års jubilæum, håber Carsten Riis, at der vil være en ny metrolinje under havnen, som skal aflaste linjen mellem Kongens Nytorv og Christianshavn.

- Det vil opretholde den høje attraktivitet og effektivitet, som det nuværende metrosystem har, at man kan krydse havnen fra Amager to steder i stedet for kun ét sted, siger han.

De høje passagertal bidrager positivt til klimaaftrykket.

- Jo flere passagerer, jo mere får vi ud af investeringen, og jo mere bæredygtig bliver transporten også, hvor vi bruger mindre energi, siger Carsten Riis.

- Så det er min vision for fremtiden, at vi får en mere bæredygtig metro og en fremtidssikret metro, som også rent kapacitetsmæssigt kan håndtere den befolkningstilvækst, der er i hovedstaden.

/ritzau/