Om få timer afgøres Inger Støjbergs skæbne

I dag, den 13. december, klokken 13.00 vil 13 højesteretsdommere og 13 lægdommere, som er udpeget af Folketingets partier, afgøre Ingers Støjbergs skæbne. Og dommen vil skrive sig direkte ind i historiebøgerne som Danmarks sjette afsluttede rigsretssag. ”Terningen er kastet”, som Kristeligt Dagblads politiske redaktør skrev i lørdags. Støjberg går indlysende efter frifindelse. Anklageren vil have den hedengangne Venstre-løvinde fængslet i fire måneder for instruksen om adskillelse af asylpar tilbage i 2016.

Et par, der blev adskilt for fem år siden – og som bor sammen og arbejder i Danmark i dag – er Aya Chaban og Rami Younes. De har begge fulgt dækningen af rigsretssagen nøje og vil også gøre det i dag, skriver Jyllands-Posten.

Ombejlet af DF’ere

”I en politisk kovending kan det være svært at få stemmekvæget med.”

Den nu afdøde journalist, forfatter og satiriker Otto Ludwigs ord kan meget vel vise sig at blive højaktuelle i denne uge. For falder domsafsigelsen i Støjbergs favør kan hun træde ud af Eigtveds Pakhus i København, hvor sagen afsluttes, og billedligt talt vade lige i armene på partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF). Det vil være en kovending, fordi Inger Støjberg ad flere omgange har sagt, at hun er Venstre-kvinde helt ind til benet.

Men Dansk Folkeparti skal inden den 23. januar finde en ny formand. Og her er Støjberg en særdeles ombejlet kandidat, skriver Politiken. I en kronik i Avisen Danmark peger 15 partisoldater ligefrem på hende som deres kommende partiformand; dog under forudsætningen af, at Støjberg kan indordne sig partiets politik – og ikke omvendt. Og ifølge DR går partiets gruppeformand Peter Skaarup så langt som at sige, at Støjberg stadig er egnet til at sidde i Folketinget, selv hvis hun idømmes fire måneders fængselsstraf. Uanset hvad, så kan en frifindelse katapultere Inger Støjbergs politiske karriere, skriver Peter Nedergaard i en politisk analyse i dagens Kristeligt Dagblad.

Spørgsmålet er – for at vende tilbage til Otto Ludwigs ord - om Støjbergs hidtil solide vælgeropbakning vil følge med ud af Venstre, overleve et rigsretslimbo og gå videre over i et vakkelvornt Dansk Folkeparti?

Tredje stik fremrykkes

Inden Morgensamling iler videre, kommer her en servicemeddelelse: Klokken 09.30 i dag er der pressebriefing. Her vil Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation, PLO, fortælle om det tredje stik, som fra i dag er fremrykket for alle danskere over 40 år. Det betyder, at alle over 40 år kan få deres tredje stik 4,5 måneder efter deres andet stik – i stedet for de oprindelige seks måneder.

Vaccineskepsis i frikirken

Hvordan pressebriefingen vil blive modtaget i frikirkemiljøet, kan man kun gisne om. Én ting er dog sikkert. Ifølge flere pinsekirkelige ledere, som Kristeligt Dagblad har talt med, er der ”udfordringer” i mange menigheder, hvor man prøver at finde en balance mellem hensynet til henholdsvis vaccineskeptikere og vaccinefortalere. Vaccineskepsissen er også synlig i den kirkelige ugeavis Udfordringen, som primært henvender sig til frikirkefolk, hvor man i den forgangne uge blandt andet kunne læse en leder, hvor ordet vaccination konsekvent var sat i gåseøjne. Den tvivlssående leder kommer efter, at nordiske pinsekirker tidligere på året har advaret mod såkaldte ”Youtube-profeter”, der spreder bibelske konspirationsteorier om corona. Det er dog svært at vide, hvor stort problemet egentlig er herhjemme, siger frikirkefolk.

Sidste års julefest giver nu tømmermænd for Boris Johnson

I løbet af weekenden har især én person trukket overskrifter i den internationale presse. Boris Johnson. Som Kristeligt Dagblad kunne fortælle allerede i fredags, styrtdykker meningsmålingerne for De Konservative i Storbritannien. Det skyldes blandt andet, at det nu er kommet frem, at premierminister Boris Johnson afviklede en julequiz på Downing Street i december 2020, selvom landet var lukket helt ned – og sociale sammenkomster af den karakter var ulovlige. Julequizzen var ganske vist virtuel, men flere medarbejdere stimlede sammen om én og samme computer, skriver DR.

I den britiske avis The Guardian anklager oppositionsleder og formand for Labour-partiet Keir Rodney Starmer den britiske premierminister for klokkeklart at have brudt coronaloven. Og det amerikanske magasin The Atlantic konkretiserer den suppedas, Johnson befinder sig i, med følgende ord: ”Han har mistet kontrollen over sin fortælling, spist buffet i skandaler, og hans personlige vælgeropbakning er dalet til den laveste nogensinde”. Johnson står nu i orkanens øje. Igen. For det, der var roden til hele problemet sidste år, var jo corona. Og smittetrykket - samt antallet af omikron-smittede – er nu atter i voldsom stigning i Storbritannien.

Dansker så naturens kræfter

Apropos orkanens øje. I weekenden raserede flere tornadoer i mindst seks delstater i USA. Op mod 100 mennesker frygtes at have mistet livet. Det gik værst ud over Mayfield i Kentucky. Byen er nu ét stort rod af ramponerede biler, iturevne huse, murbrokker og personlige ejendele. DR har været i kontakt med en 17-årig dansker, der kommer fra Herning, men aktuelt er udvekslingsstudent på high school-ophold i byen Murray, der ligger i Kentucky. Han siger: ”Det er helt surrealistisk. Når man kører gennem Mayfield, er det ligesom at se en krigszone. Det er, som om der er blevet smidt bomber overalt i byen. Der, hvor vi kørte igennem, er alt bare blevet lagt til jorden.” Alene i Mayfield formoder myndighederne, at mindst 70 personer har mistet livet.

Julemanden findes... ikke

Morgensamling runder af i Italien. For på Sicilien har det romersk-katolske stift Noto offentligt måtte undskylde for en lidt – især for børnene – uheldig ærlig formulering. Flere forældre røg ifølge The Guardian nemlig op i det røde felt, efter at biskop Antonio Stagliano på en julefestival sagde, at julemanden ikke findes, og at hans røde kostume er skabt af Coca-Cola. Stagliano forsøgte blot at gøre festivaldeltagerne klogere på, hvem Sankt Nikolaus egentlig var, må man forstå. Det lykkedes måske lidt for godt. Derfor måtte stiftes kommunikationschef Rev Alessandro Paolino fredag skride til tasterne med en undskyldning på Facebook: ”Først og fremmest, på vegne af biskoppen, udtrykker jeg her min sorg over dén udtalelse, som især har skabt skuffelse hos de små. I samme ombæring må jeg understrege, at Staglianos intentioner var nogle helt andre.”

