Ombudsmand kritiserer styrelse for dårlig inddrivelse af gæld i udlandet

Det er kritisabelt, at Gældsstyrelsen ikke i tilstrækkelig grad har prioriteret at inddrive børne- og underholdsbidrag hos skyldnere uden for Danmark.

Det skriver Folketingets Ombudsmand i en pressemeddelelse.

- Inddrivelsen af børne- og underholdsbidrag har stor betydning for den økonomiske ramme i mange hjem, siger ombudsmand Niels Fenger.

- Det er derfor kritisabelt, at styrelsen i knap fem år generelt ikke har fremmet inddrivelsen af disse bidrag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Børne- og underholdsbidrag er noget, den ene forælder betaler til den anden, hvis forældrene ikke bor sammen.

Ifølge Gældsstyrelsen er der 12.500 personer uden for Danmark, der har gæld forbundet med børne- og underholdsbidrag. De skylder sammenlagt 2,3 milliarder kroner.

Inddrivelsen har ifølge styrelsen været udfordret af manglende processer på området.

I stedet for at sende anmodninger til myndigheder i udlandet for at inddrive dansk gæld har Gældsstyrelsen prioriteret at hjælpe udenlandske myndigheder med at inddrive gæld i Danmark.

Det oplyser styrelsen til Folketingets Ombudsmand.

Gældsstyrelsen oplyser desuden, at den nu vil prioritere at inddrive børne- og underholdsbidrag i udlandet, og at den vil udarbejde en plan for denne indsats.

Artiklen fortsætter under annoncen

Planen for indsatsen vil blive fremsendt til Ombudsmanden, når den ligger klar i løbet af 2023.

Langt størstedelen af gælden vedrørende børne- og underholdsbidrag ligger i det gamle inddrivelsessystem, DMI.

Det er ikke muligt at tilbageholde løn som betaling for en del af gælden i det gamle system. Det er det til gengæld i det nye inddrivelsessystem, PSRM.

Derfor har styrelsen arbejdet på at overføre nogle af de gældsposter, hvor skyldneren har en lønindkomst i Danmark, til det nye system.

Det oplyser Gældsstyrelsen ifølge Folketingets Ombudsmand.

/ritzau/