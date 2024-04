Ombudsmand kritiserer styrelse for skæve ejendomsvurderinger

Vurderingsstyrelsen gjorde ikke nok for at forebygge problemer med skæve foreløbige ejendomsvurderinger.

Styrelsen kunne have gjort mere for både at afdække og forebygge problemerne.

Det fastslår Folketingets Ombudsmand i en udtalelse torsdag.

Her lyder det, at styrelsen inden udsendelsen af vurderingerne vidste, at der kunne være problemer i de tilfælde, hvor grundværdien oversteg ejendomsværdien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er dem, Folketingets Ombudsmand i sin udtalelse har fokus på, hvor der efterfølgende er sket over 60.000 ændringer.

I udtalelsen siger Niels Fenger, der er Folketingets Ombudsmand, at forløbet ikke har været godt for befolkningens tillid til ejendomsvurderingerne:

- Og jeg tror, at det kunne have været anderledes, hvis styrelsen havde været bedre til at afdække fejlene i de foreløbige vurderinger, før de blev offentliggjort, siger han i en pressemeddelelse.

Forløbet omkring de nye ejendomsvurderinger, som er foreløbige, da systemet bag dem endnu ikke er færdigt, har været kaotisk, siden de blev sendt ud til cirka 1,7 millioner boligejere.

Vurderingsstyrelsen har ændret i mange tusind ejendomsvurderinger, som har ramt skævt.

I efteråret måtte Vurderingsstyrelsen således ændre i cirka 100.000 af de foreløbige ejendomsvurderinger. Det var i november.

Artiklen fortsætter under annoncen

I marts kunne Vurderingsstyrelsen fortælle, at der var blevet rettet i yderligere cirka 75.000 foreløbige ejendomsvurderinger, som blandt andet omhandlede land- og skovbrugsejendomme.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) har da også selv erkendt, at der er for mange fejl i ejendomsvurderingerne.

- Der har været for mange fejl. Det har skabt usikkerhed, og jeg kan sagtens forstå, at der er folk derude, der tænker, "hvad sker der?", sagde han i februar til Berlingske.

Han nævnte dengang specifikt de sager, hvor grundværdien blev vurderet som højere end ejendomsværdien, som altså også Folketingets Ombudsmand har fokus på.

/ritzau/