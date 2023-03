Ombudsmanden kritiserer politiets brug af nyt våbenregister

Folketingets Ombudsmand kritiserer, at politiets nye våbenregister ikke blev færdigt inden for den tid, som EU-reglerne krævede.

Det fremgår tirsdag af Ombudsmandens hjemmeside.

- Udviklingen af myndighedernes løsning for at gennemføre EU's krav til våbenregistrering kom for sent i gang og blev til sidst så tidspresset, at systemet blev sat i drift, selv om man vidste, at det stadig led af fejl og mangler.

- Og så står man tilbage med borgere og virksomheder, der ikke kan få deres sager behandlet til tiden. Det har i det hele været en uheldig håndtering og proces, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, til hjemmesiden.

Ombudsmanden gik i maj sidste år ind i sagen om politiets nye våbenregister.

Det nye system til registrering af våben, der blev indført 18. januar sidste år, medførte lange sagsbehandlingstider.

Jægere og skytter måtte derfor vente længe på deres våbentilladelse, der normalt bliver behandlet inden for 20 dage.

Ombudsmanden kritiserer tirsdag, at myndighederne valgte at sætte systemet i drift, uden at man på forhånd havde sikret sig, at det var klart.

Det betød, at såvel borgere som virksomheder måtte "vente urimeligt længe på at få behandlet deres sager".

I 2017 blev nye EU-regler vedtaget, som krævede en udvidet registrering af blandt andet våbendele. Året efter konkluderede Rigspolitiet, at det ville kræve et helt nyt våbenregister.

I januar 2019 gik Rigspolitiet i gang med et it-projekt, og i november samme år blev opgaven med at udvikle et nyt våbenregister sendt i udbud.

Det skete kun en måned inden, at våbendirektivet skulle være fuldt gennemført, skriver Ombudsmanden.

Danmark orienterede senere flere gange EU-Kommissionen om, at det ville tage længere tid at indføre våbendirektivet, og til sidst fik Danmark frist frem til 18. januar 2022 med at få systemet i drift.

Hvis det ikke skete, risikerede Danmark at få en sag på halsen om traktatkrænkelse ved EU-Domstolen.

Ifølge Rigspolitiet fungerede systemet tilfredsstillende fra november 2022.

Ombudsmanden noterer sig dog, at der ved slutningen af året fortsat var en ophobning af sager, som 15. december sidste år udgjorde cirka 47.500 sager.

Ombudsmanden har bedt Rigspolitiet om senest 1. september i år at give en status for, hvordan sagsbehandlingen på området er i første halvdel af i år.

/ritzau/