Ombudsmanden: Ventetid på gældsbetaling er uholdbar

Lange ventetider på tilbagebetaling af gæld til det offentlige bringer skatteydere i en uacceptabel og uholdbar situation.

Det udtaler Folketingets Ombudsmand i en pressemeddelelse.

- Lige nu bliver folk fastholdt i et limbo, hvor de står registreret som skyldnere i det offentlige register, selv om de har både midlerne og viljen til at komme ud af situationen, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

- For mange borgeres vedkommende kan de ikke engang få besked fra myndighederne om, hvornår denne situation ophører.

I de første knap 11 måneder af 2022 forsøgte 162.000 borgere at tilbagebetale deres gæld til det offentlige, men fik pengene retur fra Gældsstyrelsen. Der var tale om i alt 146 millioner kroner.

Berlingske har tidligere beskrevet, at borgere kan opleve at få pengene retur, når de har forsøgt at betale deres gæld. Det kan ske, når Gældsstyrelsen er i tvivl om, hvorvidt den må inddrive det pågældende beløb.

Mens Gældsstyrelsen er i gang med en vurdering af en gældspost, kan borgeren ikke umiddelbart slutte sin sag ved at betale sin gæld frivilligt.

Ombudsmanden skriver, at han ikke kan gøre noget ved det forhold, da det vedrører love vedtaget af Folketinget.

Gældsstyrelsen og Skatteministeriet har oplyst til Ombudsmanden, at de arbejder med forskellige tiltag for at reducere problemerne med frivillige indbetalinger, der returneres til borgerne.

Regeringen har i januar fremsat et lovforslag, som skal give Gældsstyrelsen mulighed for at afskrive gæld på under 200 kroner.

Folketingets Ombudsmand er en kontrolinstans, der skal bidrage til, at den offentlige forvaltning handler lovligt og følger god forvaltningsskik. Ombudsmanden er valgt af Folketinget.

/ritzau/