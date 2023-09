Ombudsmanden vil se nærmere på kritiserede ejendomsvurderinger

Folketingets Ombudsmand, hvis opgave er at beskytte borgernes rettigheder, går ind i sag om kritiserede ejendomsvurderinger, oplyses det i en pressemeddelelse.

Niels Fenger, som ombudsmanden hedder, har bedt Vurderingsstyrelsen om en redegørelse "for de processer og den kvalitetssikring, der er gået forud for anvendelsen af modelberegningerne som grundlag for de foreløbige ejendomsvurderinger", lyder det.

De foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 blev tilgængelige 11. september i år på vurderingsportalen.dk.

Vurderingerne danner grundlag for den boligskat, som skal betales i 2024. På grund af usikkerheden i vurderingerne trækkes 20 procent af den skønnede ejendoms- og grundværdi fra, når skatten skal beregnes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vurderingerne er blevet mødt med stor kritik. Flere medier har blandt andet kunnet berette om vurderinger, hvor grundværdien overstiger ejendomsværdien markant.

Tidligere på ugen oplyste Skatteministeriet, at der etableres en ny taskforce og en ny enhed for at forbedre de nye foreløbige ejendomsvurderinger.

Enheden, som bliver etableret i Vurderingsstyrelsen, skal blandt andet kigge på "de skæve vurderinger, der har været i medierne, som borgerne har henvendt sig med, eller som Vurderingsstyrelsen selv har udsøgt".

Der er også etableret en særlig taskforce med vurderingsspecialister. Den skal hjælpe borgere, som skal købe eller sælge ejendom, og som derfor har særligt brug for, at vurderingen ikke er skæv.

Som udgangspunkt kan man hverken klage over eller rette i de foreløbige vurderinger. Først når den endelige 2022-vurdering ifølge planen lander engang i 2025, kan man rette fejl og klage.

Ombudsmanden vil desuden vide mere om, hvilke borgere der kan få ændret deres foreløbige vurdering, og hvor hurtigt borgerne kan få svar på det.

/ritzau/