Omfordeling fra rige til fattige byer står først på dagsordenen

Der venter regeringen store opgaver i år. Foruden udligning er det forhandlinger om politi, klima og pension.

Regeringen går ind i et travlt politisk år med en række store emner på dagsordenen. Først og fremmest vil statsminister Mette Frederiksen (S) tage fat på en udligningsreform, der skal omfordele fra rige til fattige kommuner.

En række kommuner er stærkt utilfredse med systemet, som det er i dag. De fattige kommuner synes groft sagt, de får lidt, mens de rige kommuner ikke vil af med mere.

- Det er nogle rigtig store brikker, vi skal have til at lande. Udligning er en af de første spørgsmål, vi tager fat på i det nye år. Det er et af de sværeste spørgsmål, vi står overfor, men det er en bunden opgave, siger Mette Frederiksen på et pressemøde ved embedsboligen Marienborg.

Den tidligere Venstre-ledede regering forsøgte i sidste valgperiode at lave om på det nuværende system. Men det lykkedes ikke.

S-regeringen er dog fortrøstningsfuld. Det ventes at blive en bred politisk aftale, så den er sikret efter et folketingsvalg. Socialdemokratiet har 90 mandater med Venstre.

Udligningssystemet sender penge fra landets rigeste kommuner til de fattigste. Det er for at sikre, at der ikke er store forskelle i den kommunale service i landets kommuner.

- Alle kommunerne i landet skal have god mulighed for at give borgerne den service, de fortjener. Det er en af de første opgaver, siger statsministeren.

I 2020 bliver der omfordelt 18,6 milliarder kroner fra de rigeste til de fattigste kommuner.

Foruden udligning nævner Mette Frederiksen en politireform, forhandlinger om en klimahandlingsplan, forhandlinger om overenskomst for det private arbejdsmarked og en pensionsreform. Den skal give flere nedslidte mulighed for tidligere pension.

- Finanslovaftalen dækker hullet i økonomien, der er for Politiet, og vi har også finansieret ekstra betjente og styrket anklagemyndigheden. Nu skal vi sætte os om det store bord for at se, hvad der er brug for for at styrke politiet.

- For os handler det først og fremmest om tryghed og at få et mindre rigspoliti, så der kan komme mere politi på gaderne, siger Mette Frederiksen,

Desuden uddyber hun, at regeringen vil holde pressemøde torsdag om nye stramninger over for fremmedkrigere, der rejser til Syrien eller Irak for at kæmpe for den militante bevægelse Islamisk Stat.

/ritzau/