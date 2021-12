Omikron er for første gang fundet i spildevandsprøver

Omikron-varianten er for første gang fundet i danske spildevandsprøver.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) på sin hjemmeside.

Den nye variant er påvist i spildevandsprøver fra Søndersø Renseanlæg på Fyn.

Derudover undersøges yderligere 14 prøver fra renseanlæg over hele landet for Omikron.

De prøver er blevet sendt videre til SSI, der skal be- eller afkræft, om der er tale om Omikron.

- Jeg synes, det er særligt bekymrende, at vi nu ser Omikron-varianten så udbredt på trods af, at vi har mandsopdækket smittespredningen helt fra starten af.

- Vi gennemgår data sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed for at se, om der er oversete udbrud. Det samlede indtryk er, at Omikron breder sig hurtigt lige nu, siger direktør i SSI Henrik Ullum i meddelelsen.

Alle spildevandsprøver vil som noget nyt blive undersøgt for Omikron. Det skal ske senest dagen efter, at de er blevet udtaget.

Der er i alt fundet 398 tilfælde af Omikron-variant i Danmark.

/ritzau/