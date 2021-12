Alle over 50 år bør revaccineres hurtigere for at bremse den nye smitsomme virusvariant, siger forskere.

Omikron får forskere til at råde til et hurtigere tredje stik

Der er behov for at sætte meget mere fart på at få givet vaccinerede det tredje stik mod coronavirus.

Det vurderer flere eksperter, skriver Berlingske.

Torsdag eftermiddag udtalte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det kan give mening at revaccinere med den tredje dose allerede tre måneder efter, man har fået stik nummer to.

Men det lægger de danske myndigheder ikke umiddelbart op til. Selv om den nye og mere smitsomme variant Omikron spreder sig hastigt i øjeblikket, og selv om det tredje stik kan booste effekten af coronavaccinen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Camilla Foged, som er professor i vaccinedesign og udrulning ved Københavns Universitet, siger til Berlingske, at flere eksperter på et møde med Sundhedsstyrelsen i denne uge har talt for at fremrykke boosterstikket for alle over 50.

- Vi holdt faktisk et møde i Sundhedsstyrelsen i går, hvor vi var flere, der mente, at nu skulle vi se at få alle over 50 vaccineret i en fart, siger hun.

- Sundhedsstyrelsen har valgt ikke at gå videre med det, siger hun.

Vaccinestik nummer tre bliver i dag givet 165 dage efter det andet stik. Det er fem måneder og to uger. I andre lande har man valgt at fremskynde det tredje vaccinestik.

Der er dog generelt skruet op for antallet af vaccinationer. Blandt andet har Sundhedsstyrelsen sat gang i vaccination af de 5-11-årige.

Styrelsen oplyser også, at godt 2,5 millioner vil have modtaget en invitation til revaccination inden nytår.

I en mail til Berlingske skriver Sundhedsstyrelsen:

- Og så er det naturligvis sådan, som det er med alle vores anbefalinger, råd og retningslinjer, at vi følger udviklingen i epidemien løbende og jævnligt opdaterer, justerer og reviderer, når situationen tilsiger det - den praksis gælder også vurderingen af intervallet mellem andet og tredje stik.

/ritzau/