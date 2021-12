Omikron-smitte fundet efter Jung-koncert i København

Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret smitte med Omikron-varianten i forbindelse med smitteudbrud ved to begivenheder i sidste uge.

Det drejer sig om en koncert med bandet Jung i Royal Arena torsdag og en fredagsbar på Panum Instituttet fredag.

Det skriver styrelsen på Twitter.

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer til at tage en lyntest hurtigst muligt, hvis man har været til stede ved en af de to begivenheder.

Mandag oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed, at der var registeret smitte hos ni personer, der var til Jung-koncert torsdag.

På daværende tidspunkt var der ikke kendskab til smitte med den nye variant. Men styrelsen fortæller nu, at personer, der var til koncerten, er konstateret smittet med Omikron.

Panum Instituttet hører til Københavns Universitet. Instituttet huser Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Styrelsen oplyser ikke, hvor mange smittetilfælde af den nye variant, der er fundet ved de to begivenheder.

/ritzau/