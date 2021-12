Omikron splitter danskerne - men stor opbakning til restriktioner

Danskerne er meget uenige, når der gælder bekymringen for den nye Omikron-variant.

Det viser en måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Her er 28 procent enige i udsagnet: Jeg er mere bekymret for den nye Omikron-variant end tidligere varianter som Delta-varianten.

Modsat svarer godt 30 procent, at de er uenige i udsagnet og dermed mindre bekymret.

40 procent svarer "hverken enig eller uenig".

- Det, vi kan se, er, at borgerne i bund og grund er i tvivl om, hvorvidt man skal være bekymret for Omikron, siger Michael Bang Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Han er leder af Hope-projektet, der følger borgernes holdninger og adfærd under coronakrisen.

- Det passer på den ene side meget godt med, at der er utrolig meget usikkerhed om, hvad det er for en variant i forhold til, hvor meget den smitter, og hvor alvorlig den er.

- Men samtidig står det også lidt i kontrast til de risikovurderinger, der kommer fra SSI (Statens Serum Institut, red.), hvor man kigger med meget stor alvor på Omikron. Netop fordi, der er så meget, som tyder på, at den er smitsom. Så her er der et lille mismatch mellem borgernes opfattelse og så myndighedernes opfattelse, siger Michael Bang Petersen.

Data i målingen er indsamlet fra 10. til 15. december med svar fra 1007 repræsentative respondenter. I den periode er antallet af Omikron-tilfælde i Danmark gået fra til 1280 til 6047.

Michael Bang Petersen hæfter sig også ved, at der i målingen er stor opbakning til de seneste restriktioner, der blev meldt ud 8. december.

Tæt på 70 procent mener, det er fornuftigt at hjemsende skolebørn. 80 procent mener, det er fornuftigt, at nattelivet skal lukke ved midnat. Og godt 88 procent er enig i anbefalingen om at aflyse julefrokoster og større sociale arrangementer.

Han ser danskernes delte bekymring om Omikron som "interessant set i lyset af den store opbakning vi kan se til restriktionerne".

- At vi kan se, at folk sådan set støtter de tiltag, der er lavet, og grunden til, de er lavet, er jo faktisk på grund af Omikron og ikke Delta.

- Det vil sige, at hvis alvoren med Omikron går op for befolkningen, vil vi formentlig bede om endnu stærkere restriktioner, end det vi ser nu, siger Michael Bang Petersen.

Han er dog ikke overrasket over den fortsat generelt store opbakning til coronarestriktioner.

- Vi har set i andre tal også, at der er stor bekymring for hospitalernes kapacitet – også her under tredje bølge. Folk har ikke glemt, at der er en epidemi og støtter stadig de tiltag, der er brugt til at holde den under kontrol.

/ritzau/