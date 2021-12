Omikron-variant nærmer sig 200 tilfælde i Danmark

Der er i alt fundet 183 tilfælde af den nye Omikron-variant af coronavirus i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut på sin hjemmeside søndag.

I fredags var tallet på 18, hvor der desuden var 42 andre tilfælde, som afventede yderligere undersøgelse.

- Vi ser en bekymrende stigning i antal Omikron-smittede i Danmark, siger Henrik Ullum, administrerende direktør i Statens Serum Institut (SSI), til hjemmesiden.

- Der er nu igangværende smittekæder, hvor smitten ses blandt folk, der ikke har været ude at rejse eller har forbindelse til rejsende.

- Vi arbejder på højtryk for at bremse udviklingen med hurtig laboratoriepåvisning af virusvarianten, så Styrelsen for Patientsikkerhed kan starte smitteopsporingen hurtigst muligt.

- Den tid, vi vinder, skal vi bruge til at få vaccineret flest muligt. En høj immunitet giver vores samfund mere robusthed, hvis Omikron-smitten stiger yderligere, siger han.

Birgitte Drewes, vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, konstaterer også, at Omikron er i fremmarch i Danmark. Det var også forventningen, efter at varianten først så dagens lys.

- Vi foretager intensiveret smitteopsporing af alle bekræftede eller mistænkte tilfælde af Omikron-varianten, siger hun i en skriftlig kommentar.

Nu handler det om at forsinke udbredelsen, samtidig med at få flere vaccineret.

- Det er kun godt en uge siden, at vi så de første tilfælde af Omikron-varianten i Danmark. Siden er det gået stærkt, siger Drewes.

- Vi har blandt andet et smitteudbrud i Jylland efter en julefrokost med 150 mennesker.

- Her har vi aktuelt blandt gæsterne registeret 55 smittede, hvoraf 38 er Omikron-bekræftet ved variant-PCR og 15 er bekræftet ved WGS (en såkaldt helgenomsekventering, som er en laboratorieanalyse baseret på en blod- eller vævsprøve, red.), siger hun.

Drewes henviser til en i medierne allerede omtalt julefrokost i Viborg.

