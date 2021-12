Omikrontilfælde vokser med 34 procent til over 15.000

Lørdag ramte det samlede antal omikrontilfælde i Danmark 15.452.

Det viser en rapport fra Statens Serum Institut (SSI) fra lørdag aften.

Det var en stigning på 3893 fra i alt 11.559 tilfælde fredag. Dermed er antallet af kendte omikrontilfælde steget med cirka 34 procent.

Omikron udgør en væsentlig del af begrundelsen for de nye restriktioner, som træder i kraft søndag morgen.

De betyder blandt andet, at visse erhverv - herunder biografer, spillesteder og museer - skal lukke, og serveringssteder skal justere åbningstider.

Arbejdspladser skal derudover opfordre til hjemmearbejdet, og afstandskrav gælder igen.

For barer, restauranter og caféer betyder de nye restriktioner, at de skal lukke fra klokken 23 til 05. Og at der ikke må serveres alkohol efter klokken 22.

I det hele taget kommer der et forbud mod salg af alkohol efter klokken 22 og før klokken 5. Eksempelvis i kiosker.

Desuden vil der være krav om mundbind eller visir for ansatte med kontakt til kunder, og der vil være arealkrav både for siddende og stående gæster. Der vil ligeledes være arealkrav i butikker og i kirker.

Det er især de unge på 20 til 29 år, der bliver smittet med omikron, mens det især er i hovedstadsområdet, at smitten er høj.

Det har blandt andet været en begrundelse for at lukke nattelivet.

Omikron blev for første gang konstateret i Danmark for tre uger siden og gør myndighederne bekymrede.

Der er nemlig meget, fagfolk endnu ikke ved om varianten. Men det er sikkert, at den smitter mere end andre varianter, sagde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på et pressemøde fredag.

Derfor er den bedste kontrol med varianten at reducere antallet af sociale kontakter.

- Vi håber, vi bliver glædeligt overrasket, og at nogle kommer og siger, at den ikke var så farlig. Men det kan vi bare ikke antage. Så derfor forsigtighedsprincippet, hvor vi forsøger at dæmpe smittestigningen, sagde Brostrøm.

Der er ifølge SSI's opgørelse fra lørdag 29 omikronrelaterede indlæggelser på danske hospitaler.

/ritzau/