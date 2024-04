Omkring 20 brandfolk efterslukker gløder ved Børsen

Onsdag er der væsentligt færre brandfolk til stede ved Børsen end tirsdag, da branden brød ud.

Det fortæller indsatsleder Tim Ole Simonsen fra Hovedstadens Beredskab.

- Lige nu har vi omkring 20 brandfolk, og det er også det antal, der vil være i løbet af natten, siger han.

Brandfolkene arbejder på at slukke gløder fra tonsvis af brændbart materiale i bunden af bygningen.

- Der er ikke tale om en egentlig brandslukning længere. Det handler om nogle gløder, der stadig ligger og ulmer, siger Tim Ole Simonsen.

Der var over 300 folk fra beredskabet, politiet og soldater fra Den Kongelige Livgarde til stede tirsdag, oplyser Tim Ole Simonsen.

Ud over slukningsarbejdet er beredskabet i gang med at sætte omkring 40 til 50 containere fyldt med betonklodser op for at stabilisere ydermurene.

- Lige nu forsøger vi at fastfryse situationen. Vi skal sikre ydermurene, så de ikke vælter, siger Tim Ole Simonsen.

Det er endnu uvist, hvornår alle containerne er stillet op.

- Arbejdet med at stille containere op kommer formentlig til også at fortsætte torsdag, lyder det fra Tim Ole Simonsen.

Når containerne er kommet på plads, vil de mange afspærringer omkring Børsen formentlig også blive fjernet.

De afspærrede områder gælder blandt andet Vindebrogade, Børsgade og Slotsholmsgade.

Københavns Politi forventer også, at man vil opretholde afspærringerne indtil torsdag morgen.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår branden er helt slukket, men onsdag eftermiddag er estimatet torsdag morgen.

Brandalarmen i Børsen gik første gang klokken 07.36 tirsdag morgen. Cirka klokken 08.30 kollapsede bygningens spir, efter at det var blevet opslugt af flammer.

Ved 16-tiden tirsdag kunne Hovedstadens Beredskab melde, at branden var kommet under kontrol.

Den ene halvdel af Børsen er udbrændt, og kun ydermurene står tilbage.

/ritzau/