Omkring 300.000 mødte op til tronskiftet ifølge teleselskab

Mandag er Christiansborgs slotsplads snebelagt og forholdsvis øde. Det var den aldeles ikke søndag under fejringen af Danmarks nye konge.

Her deltog knap 300.000 danskere i fejringen af kong Frederik.

Det viser en opgørelse, som teleselskabet 3 har lavet.

3insights har indsamlet anonymiserede mobilitetsdata fra de mastepositioner, der befinder sig i området omkring Christiansborg Slot, Kongens Nytorv og Amalienborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ved at se på anonymiserede mobilitetsdata kan vi se, hvor mange der cirka har været til stede under fejringen af den nye konge, siger Jeppe Waidtsløw, der er head of business development i 3.

Tallene fordeler sig på den måde, at omkring 174.000 stod ved Christiansborg, mens 73.000 havde fundet vej til Amalienborg og yderligere befandt sig ved 52.000 til Kongens Nytorv i det indre København.

3 fortæller, at al data er indsamlet i tidsrummet mellem 14.00 og 15.00 på alle tre lokationer.

- Det har vi gjort ved at se, hvor mange mobiltelefoner, der var til stede på pladserne for at give et estimat af, hvor mange deltagere, der befandt sig her, skriver 3 i en pressemeddelelse.

3 kender sin egen markedsandel, og på den måde har man kunnet udregne, hvor mange der samlet set har været til stede, når man tæller alle mobilabonnenter med.

Jeppe Waidtsløw forklarer, der godt kan være nogle, der har stået på Kongens Nytorv, som så er taget ind til Christiansborg i det målte tidsrum.

- De vil så tælle dobbelt. Derfor har vi også skruet en smule ned for tallet, så det er justeret, fortæller han.

Artiklen fortsætter under annoncen

De mange, der havde trodset vinterkulden og var mødt op for at se Danmarks nye konge, brugte også telefonerne flittigt.

Det forklarer Stefan Ring Støhrmann, der er head of network operations i 3, i pressemeddelelsen.

- Den mængde data, der blev brugt foran Christiansborgs Slotsplads, svarer til de tal, vi ser på Roskilde Festival fredag aften, hvor der er flest mennesker foran Orange Scene.

- Det er helt vilde tal, og vi er glade for, at vi ikke havde nogen nedbrud, selv om der var spidsbelastning på netværket, siger han.

Da kongen viste sig for folket og trådte ud på balkonen på Christiansborg klokken 15, lå datatrafikken 300 procent over samme tidspunkt søndagen forinden.

Desuden var det også første gang for 3, at 5G-trafikken overgik 4G-trafikken til et offentligt arrangement, hvor der var så mange mennesker samlet.

/ritzau/