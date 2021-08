Omkring 70 personer på danskerliste i Afghanistan

Udenrigsministeriets liste over personer med dansk tilknytning, der skal evakueres fra Afghanistan, er på omkring 70 personer.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) onsdag på et pressemøde om situationen i Afghanistan, hvor landet hurtigt er blevet løbet over ende af Taliban.

Derfor er man i gang med en masseevakuering af udenlandske statsborgere og lokale samarbejdspartnere.

- Vi har en liste over danske statsborgere eller andre med lovligt ophold i Danmark. Den seneste liste er på op mod 70 mennesker.

- Men listen har ændret sig meget brat, det vil jeg gerne understrege, siger Jeppe Kofod og fortsætter:

- Forleden var den på omkring 10 personer. Men der er kommet rigtigt mange til efter, at Kabul er faldet til Taliban. Det er en stor gruppe, som vi selvfølgeligt også skal hjælpe.

Det reelle tal er behæftet med stor usikkerhed.

Udenrigsministeriet oplyser, at nogle af de 70 kan være blandt dem, der allerede er evakueret fra Afghanistan, men altså fortsat kan stå på listen.

Danskerlisten er en liste, man kan tilmelde sig på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Jeppe Kofod siger på pressemødet, at han grundet "operationens sikkerhed" og sikkerheden for dem, der skal evakueres ikke kan komme med flere detaljer.

Tidligere i pressemødet fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at der nu er etableret en luftbro fra Kabul via Islamabad til Danmark. Og at der onsdag formiddag var evakueret 84 personer.

Søndag kunne et dansk militærfly ifølge regeringen evakuere blandt andet norske og danske diplomater fra lufthavnen i Kabul under militær beskyttelse.

Ifølge Jeppe Kofod har andre lande anmodet Danmark om hjælp med at evakuere fra Kabul, og derfor vil den danske kapacitet i området fortsætte også efter, at alle med dansk tilknytning er hjulpet ud.

