Område på Kalundborg Havn gøres til militært område

Fra mandag morgen etableres der et såkaldt midlertidigt militært område på havnen i Kalundborg.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse søndag aften.

- Midt- og Vestsjællands Politi har truffet aftale med Forsvaret om etablering af et midlertidigt militært område på havnen i Kalundborg fra mandag 15. april 2024 klokken 06.00.

- Området er bevogtet af Forsvaret, skriver politiet.

Det midlertidige militære område vil blive ophævet den 3. maj klokken 24.00, skrives der videre.

Det fremgår ikke af politiets pressemeddelelse, hvad der skal ske på området.

Forsvaret skriver imidlertid på det sociale medie X, at der er tale om Host Nation Support, på dansk kaldet værtsnationsstøtte.

- Forsvaret og andre samarbejdspartnere støtter allierede Nato-styrker med transport af materiel gennem Danmark og videre til Østeuropa.

- Opgaven kaldes Host Nation Support og er en planlagt tropperotation, står der i opslaget.

Forsvaret kommer ikke med nogen yderligere detaljer.

Det står derfor endnu ikke klart, hvilken Nato-allieret der er tale om.

Tidligere har Danmark givet logistisk hjælp til USA.

Her har man etableret midlertidige militære områder på havne i Aarhus og Esbjerg.

I januar 2023 ankom der for eksempel omkring 600 amerikanske militære køretøjer og materiel til Aarhus Havn. Materiellet skulle videre til Østeuropa.

Ifølge Forsvaret er Danmark et knudepunkt, når oversøiske lande sender soldater og materiel til regionen omkring Østersøen.

Forsvaret her desuden tidligere meldt ud, at man venter, at Danmark i de kommende år vil skulle yde mere værtsnationsstøtte end tidligere.

Man forventer, at opgaverne vil blive både større og hyppigere, har det lydt.

