Omsorg og retssikkerhed

* Klarhed om reglerne for magtanvendelse skal sikre, at personalet kan varetage omsorgen for beboeren samtidig med, at retssikkerheden fortsat beskyttes.

* Reglerne skal tilpasses udviklingen i brugen af velfærdsteknologier, herunder gps, så fokus er på, at tryghedsskabende velfærdsteknologi kan anvendes med det formål at sikre beboerens omsorg, værdighed eller sikkerhed.

* Personalet skal have mulighed for kortvarigt at holde en beboer fast for at hjælpe med personlig hygiejne, for eksempel at skifte en ble eller børste beboerens tænder.

Kilde: Børne- og Socialministeriet. Anbefalinger fra arbejdsgruppe, der har givet magtanvendelsesreglerne et servicetjek.

