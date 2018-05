Omstridt netavis har deltaget i interne S-møder

Netavisen Pios chefredaktør har deltaget i afdelingsmøder i Socialdemokratiet. Problematisk, mener ekspert.

Netavisen Pio Pios chefredaktør, Jens Jonatan Steen, har flere gange deltaget i den socialdemokratiske kommunikationsafdelings mandagsmøder på Christiansborg.

Det skriver Dagbladet Information på baggrund af oplysninger fra en anonym kilde i Socialdemokratiet.

I en mail til Information oplyser partiet, at Jens Jonatan Steen "blandt andet har holdt oplæg" om netavisens arbejde.

Partiet har ikke ønsket at svare på, hvor mange gange og hvornår Jens Jonatan Steen har deltaget i afdelingsmøderne, hvad han har lavet ud over at holde oplæg, og hvordan mødeaktiviteten harmonerer med den hidtidige påstand om, at der intet samarbejde er mellem Socialdemokratiet og Pio.

Pios chefredaktør, Jens Jonatan Steen, siger, at det "sagtens" kan passe, at han har deltaget i de pågældende møder måske "en tre-fire gange".

Han afviser dog, at møderne bliver brugt til at koordinere mellem Socialdemokratiet og Pio og mener ikke, at hans deltagelse i dem skulle kunne sætte spørgsmålstegn ved netavisens uafhængighed.

Han henviser til, at det blandt Christiansborg-journalister er almindeligt at holde uformelle møder med politikere og embedsmænd.

Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Cordsen er det ikke almindeligt, at journalister sidder med ved afdelingsmøder i partiernes kommunikationsafdelinger.

- Jeg har arbejdet 25 år som politisk journalist og har aldrig deltaget i interne møder i et parti. Det er bestemt ikke noget, vi gør på DR, og jeg har heller aldrig hørt om andre uafhængige medier, der går til interne møder i partierne, siger hun til Information.

Professor Mark Ørsten fra Roskilde Universitet, der forsker i samspillet mellem journalistik og politik, mener, det er problematisk for en chefredaktør for et erklæret uafhængigt medie at gå til møder i et partis kommunikationsafdeling.

- Det indtryk, man kan få, er, at han på en eller anden måde kan være med til at understøtte partiets kommunikation i det medie, han nu er chefredaktør for. At det er for at koordinere, hvad de laver. Det er selvfølgelig problematisk, siger han til avisen.

/ritzau/