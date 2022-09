Omstridt notat fra ministerium var ikke om Konservatives 2030-plan

Finansministeriet har ikke regnet på De Konservatives økonomiske 2030-plan, sådan som det ellers blev udlagt af finansminister Nicolai Wammen (S) efter et notat fra ministeriet torsdag i sidste uge.

Det skriver Information fredag.

- Finansministeriet har alene udarbejdet beregningstekniske skøn for udviklingen i den offentlige beskæftigelse, såfremt der forudsættes en række forskellige vækstrater i det reale offentlige forbrug, herunder på 0,13 procent årligt frem mod 2030, meddeler ministeriet.

Notatet fra Finansministeriet viste, at en årlig realvækst i det offentlige forbrug på 0,13 procent vil betyde et fald i den offentlige beskæftigelse på omkring 39.000 personer fra 2022-2030.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lektor i økonomi Jeppe Druedahl fra Københavns Universitet siger til Information:

- Notatet er ikke en beregning af De Konservatives plan, men en beregning af den offentlige vækst med en standardantagelse.

Niels Storm Knigge, seniorøkonom i tænketanken Kraka, er enig.

- Det er simpelthen ikke et fuldt udarbejdet regnestykke og kan ikke bære at blive brugt til at fælde dom over De Konservatives politik, siger han til Information.

Socialdemokratiet og De Konservative har siden søndag for snart to uger siden været i verbalt slagsmål om konsekvenserne af den økonomiske 2030-plan, som De Konservative fremlagde for nylig.

Her var Finansministeriets regnemaskine i brug torsdag i sidste uge, da finansminister Nicolai Wammen fortalte om notatet, der altså viste et fald i beskæftigelsen på 39.000 offentligt ansatte.

Nicolai Wammen sagde den dag til Ritzau:

- Denne beregning fra Finansministeriet viser sort på hvidt, at det var korrekt, da statsministeren sagde, at den plan, som De Konservative har lagt frem, vil betyde cirka 40.000 færre offentligt ansatte.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde søndag 4. september i en tv-debat på DR mellem statsministerkandidaterne, at "cirka 40.000 offentligt ansatte skal fyres" som følge af De Konservatives økonomiske politik.

Den udlægning blev bestridt af De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Han blev bakket op af adskillige økonomer i de efterfølgende dage.

Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom ved den borgerlig-liberale tænketank Cepos, sagde torsdag i sidste uge, at Finansministeriets beregning om en årlig realvækst i det offentlige forbrug på 0,13 procent indeholdt fejl.

Blandt andet at der i beregningen ikke var indregnet 11 milliarder kroner til at udvide Forsvaret, som De Konservative ønsker.

- Det vil give en mærkbar stigning i antallet af offentligt ansatte i Forsvaret, sagde Mads Lundby Hansen til Ritzau.

/ritzau/