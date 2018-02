Omstridt reform af førtidspension lempes af politisk flertal

Mennesker skal ikke sendes i ressourceforløb, hvis der ikke er udsigt til, at deres arbejdsevne kan udvikles.

En enig forligskreds har tirsdag indgået aftale om at præcisere reglerne for førtidspension og ressourceforløb.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Parterne vil gøre op med, at nogle kommuner har fortolket reglerne strammere end andre og har sendt borgere i ressourceforløb. Det er sket, selv om de pågældende kunne have fået førtidspension.

- Der er kommuner, der fortolker og forvalter reglerne om førtidspension strammere end andre. Mennesker er derfor blevet sendt i ressourceforløb, som de slet ikke burde være i.

- Det skal vi selvfølgelig have rettet op på med det samme, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i pressemeddelelsen.

Lovændringen udvider ikke retten til førtidspension. Det forventes imidlertid, at der vil ske en praksisændring i de kommuner, som har fortolket reglerne meget stramt.

Dermed er der borgere, som vil få en førtidspension på et tidligere tidspunkt.

Lovforslaget vil blive fremsat i marts, og forligskredsen består foruden regeringen af Socialdemokratiet, De Radikale og SF.

Området skal evalueres. På baggrund af evalueringen vil forligskredsen drøfte, om der er behov for yderligere justeringer. Det omfatter ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Reformen af førtidspension fra 2012 skulle sørge for, at flest muligt kom i arbejde og kunne forsørge sig selv.

Daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) stod i spidsen for den omfattende reform af reglerne om førtidspension og fleksjob.

Men kritikere har anført, at bestræbelserne på at fastholde folk på arbejdsmarkedet har fået politikerne til at sende reelt syge mennesker i endeløse arbejdsprøvninger.

Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet Leif Lahn Jensen glæder sig over justeringerne.

- Det er et fint første skridt på vejen til at bringe hele førtidspensionsreformen i overensstemmelse med intentionerne bag reformen.

- Næste skridt tager vi, når den store evaluering af reformen er klar, siger han.

