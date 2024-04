Omstridt stutteri er bortauktioneret for over otte millioner kroner

Ejendommen i Skals ved Viborg, som har huset det omstridte Viegård Stutteri, er fredag blevet bortauktioneret på tvangsauktion i Retten i Viborg.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Ifølge mediet er prisen for stutteriet 8,51 millioner kroner.

I august 2023 fandt myndighederne cirka 50 nedgravede heste, som var blevet gravet ned uden tilladelse på ejendommen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fundet kom, i kølvandet på at stutteriets daværende ejer, John Byrialsen, var blevet beskyldt for at mishandle heste.

Det fik dyrevelfærdsaktivister at demonstrere ved stutteriet, hvilket har ført til flere sammenstød med stutteriets ejere og ansatte.

Et af sammenstødene skete i oktober 2023, hvor en mandlig demonstrant blev ramt af en bil og brækkede syv ribben.

I et interview med DR i februar afviste John Byrialsen beskyldningerne om dyremishandling.

- Nej. Alle dem, der har været hos mig, ved, at jeg er meget dygtig til at håndtere heste og til at arbejde med dem, sagde han dengang.

Han mener også, at de fleste billeder, som har floreret på sociale medier fra stutteriet, er fra sygestalden.

I november blev John Byrialsen frikendt i en sag om vanrøgt og dyremishandling i Polen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Patologer fra Københavns Universitet har også konkluderet, at de heste, som myndighederne fandt nedgravet på stutteriet, ikke var afmagrede, da de døde.

Viegård Stutteri og John Byrialsen gik konkurs i oktober 2023.

Viborg Stifts Folkeblad skriver, at køberen af ejendommen er selskabet Ben Hur ApS.

Ifølge TV Midtvest er ejendomsværdien sat til 6,05 millioner kroner, hvor grundværdien udgør 793.900 kroner.

Mediet skriver, at der var to parter, som bød på stutteriet.

/ritzau/