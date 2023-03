Onlineforum skal møde voldsudsatte kvinder hjemme i egen stue

At kunne tale om vold uden at være nødt til at forlade hjemmet. Det er målet med det projekt Lulutalk, som er en ny online platform for voldsudsatte kvinder.

- For nogle kan det være nemmere rent praktisk at komme til online tilbud, for nogle vil det første skridt være at logge sig på i stedet for at skulle træde ind over dørtærsklen til et fysisk tilbud, siger Birgitte Toft-Petersen, som er projektleder i Lulutalk.

- Det er i virkeligheden for at skabe endnu en vej for alle de kvinder, som i dag ikke får den hjælp, de har brug for.

På sitet vil det blandt andet være muligt at chatte med andre voldsramte kvinder og lytte til podcast, hvor kvinder fortæller om at være i voldelige forhold.

- Man opretter en bruger, og så kan tilmelde sig eksempelvis voldsfaglige minikurser, som vores socialrådgivere udbyder. Vi har webinarer, som man tilmelder sig, og kan deltage online, siger Birgitte Toft-Petersen, der også er medstifter af Projekt Q-værk, som Lulutalk hører under, og som støtter voldsudsatte kvinder.

Ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed blev omtrent 24.000 kvinder udsat for fysisk partnervold i 2021. Når det handler om psykisk partnervold er tallet cirka 112.000.

Ifølge TrygFoden, som har givet et millionbeløb til projektet, er ventelisterne til at få hjælp for lange, og uden for de større byer er der kun få tilbud.

Det skal Lulutalk ændre på. Det kræver blot, at man opretter en profil for at have adgang til websitets indhold.

Det handler om at skabe et rum, hvor det ikke er skamfuldt at tale om vold, mener Birgitte Toft-Petersen.

Hun understreger, at det ikke skal ses som erstatning for de tilbud, der er ventelister til, men som et supplement.

- For os handler det om at åbne en ekstra dør. For de allerfleste vil det ikke være en erstatning, men det vil være et supplement. For nogle kan det måske være den hjælp, de har brug for lige nu og her, siger hun.

På landets kvindekrisecentre er antallet af kvinder, som opholder sig, steget kontinuerligt fra 2017 til 2021.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. I 2021 opholdt i alt 2618 kvinder sig på et kvindekrisecenter.

- Vi kommer aldrig til at kunne sikre kvinderne rent fysisk, som de kan på kvindecentrene. Det her er en måde at udbrede tilbudsviften på på voldsområdet, siger Birgitte Toft-Petersen.

