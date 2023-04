Onsdag åbner grønt brintudbud på 1,25 milliarder kroner

Onsdag åbner Power to X-udbuddet, der skal udmønte 1,25 milliarder kroner til produktionen af grøn brint.

Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Udbuddet har til formål at kickstarte den danske brintindustri.

- Vi investerer nu massivt i den teknologi, der omdanner grøn strøm til brint til industrien og til brændstoffer, som kan få fly på vingerne og hældes i tanken på et skib

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er et stort skridt på vejen mod vores klimamål og målet om uafhængighed af russisk gas, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) ifølge pressemeddelelsen.

Desuden fortæller Lars Aagaard til Berlingske, at står det til ham, skal der sættes massivt ind, når det gælder udbygning af havvind, og at fremover skal 30 procent af Danmark samlede havareal reserveres til havvindmøller i den danske havplan.

I dag er andelen 15 procent.

Hos Dansk Industri håber man også på en fordobling af arealet.

- Nu handler det om at få en politisk aftale om udbud af mere dansk havvind på plads, så vi får handling bag tallene, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Ifølge Berlingske lægger Lars Aagaard op til, at selskaber, der stiller havvindmøller op, skal have mulighed for at stille flere vindmøller op per kvadratmeter havareal, end der er lagt op til. Det kaldes overplanting i fagsprog.

Artiklen fortsætter under annoncen

Onsdag holder regeringen møde om de grønne initiativer på Marienborg.

Power-to-X, er en teknologi, der ved hjælp af elektrolyse bruger elektricitet (power) til at spalte vand til ilt og til brint, der kan indgå i brændstoffer, kemikalier og materialer (X).

- Danmark har i kraft af de gode forhold for vindenergi et enormt potentiale for at bidrage og blande sig i toppen af det globale marked, skriver ministeriet.

I PtX-aftalen fra 2022 var der enighed om, at Danmark skal sigte efter at bygge 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Udbuddet skal bidrage til at nå det mål.

/ritzau/