Onsdag blev 181 testet positive for corona i lyntest

Onsdag var positivprocenten i lyntest 1,16, viser tal fra private udbydere. Det er det laveste i flere dage.

Der blev onsdag fundet 181 smittede i 15.563 test hos fire private udbydere af lyntest.

Det viser tal fra udbyderne, der består af Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink. De foretager gratis lyntest på statens regning.

Onsdag var det ottende dag i træk, at udbyderne dagligt har fundet færre end 300 smittetilfælde.

Med til historien hører dog også, at antallet af lyntest, der foretages, er faldet markant i det nye år.

Den seneste uge har antallet af daglige test svinget mellem omkring 13.000 til knap 20.000.

Den 30. december, som var den hidtil travleste dag, blev der udført tæt på 91.000 lyntest. Her blev fundet 682 smittede, hvilket svarer til rekordlave 0,75 procent af prøverne.

Onsdag var det 1,16 procent af de foretagne lyntest, der viste et positivt svar - altså at vedkommende var smittet med coronavirus. Det er det laveste siden 9. januar.

Det anbefales, at man ikke får lavet en lyntest, hvis man symptomer på covid-19. I stedet anbefales en pcr-test, som er dem, der bruges i det offentlige testsystem.

Det skyldes, at lyntest ikke vurderes at være lige så pålidelige til at påvise, om man er smittet med coronavirus som pcr-test.

Generelt regnes lyntest dog for meget pålidelige, når der rent faktisk bliver konstateret smitte. Usikkerheden har i stedet særligt omhandlet de tilfælde, hvor testen har givet et negativt svar.

Forskere fra Rigshospitalet og Statens Serum Institut (SSI) har undersøgt, om lyntest er mere præcise, end hvad myndighederne hidtil har vurderet.

Men resultatet bliver ifølge Politiken holdt tilbage, da forskerholdet først vil publicere resultatet i et videnskabeligt tidsskrift.

Den projektansvarlige professor fra Rigshospitalet, Christian von Buchwald, siger til avisen, at forskerne afventer, at tidsskriftet gennemgår resultatet.

Von Buchwald håber, at resultaterne kan komme ud "i løbet af januar".

