Onsdag blev der fundet 63 smittede i 17.064 lyntest

For tredje uge i træk var andelen af lyntestene, som var coronapositive, onsdag under 1,0 procent.

Der blev onsdag fundet 63 smittede i 17.064 lyntest hos de to aktører, der gør det på statens regning - Carelink og SOS International.

Det er flere daglige test, end der er foretaget de to foregående dag, hvor der blev lavet knap 14.000 lyntest om dagen. Der er dog stadig langt fra tidligere niveauer.

Andelen, som testes positive, er stabil. Det gjaldt onsdag for 0,37 procent, hvilket er samme niveau som mandag og tirsdag. Positivprocenten har nu været under 1,0 de seneste tre uger.

Trods det stigende antal test er der stadig et stykke vej op til antallet, som blev foretaget, da også Falck og Copenhagen Medical hjalp til.

Det gjorde de, fra lyntestene blev en del af Danmarks teststrategi i midten af december og frem til februar, hvor Carelink og SOS International overtog opgaven alene.

Ifølge Carelinks direktør, Brian Rosenberg, er ressourcerne nu på plads. Nu handler det om at få koordineret indsatsen bedre, siger han.

Det hidtil højeste antal lyntest blev foretaget 30. december, hvor der blev taget 90.761 test og fundet 682 smittede - eller 0,75 procent af prøverne.

De sidste syv dage med fire udbydere svingede antallet af daglige test mellem 23.000 og 43.000.

Testtallet kan dog ikke sammenlignes direkte, da opgaven undervejs blandt andet har ændret karakter. Smittebilledet i samfundet har også ændret sig.

Opgaven lyder på op mod 100.000 daglig lyntest. Af dem er nu omkring 60.000 mobile test, der kan sættes ind, hvor der er brug for det. I første omgang er de prioriteret til landets plejehjem.

Skiftet mod mobile test betyder også, at der er færre faste testcentre, hvor man kan komme ind og få lavet en test. Det er blevet knap halveret, så der nu er 33 rundt omkring i landet.

Carelink har opgaven i Region Syddanmark, mens SOS International står for lyntestene i landets fire øvrige regioner.

Lyntest har i studier vist sig at fange op til 70 procent af de coronapositive, som pcr-testen, der sker ved podning i svælget, fanger.

Det anbefales, at man får foretaget en pcr-test, hvis man har symptomer på covid-19. Den forbindes med høj sikkerhed og giver også mulighed for at finde frem til de varianter af virus, der i øjeblikket er særligt fokus på.

/ritzau/