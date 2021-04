Onsdag skifter vejret - men først kommer flot forårsvejr

April har det med at svinge meget vejrmæssigt ifølge DMI. Denne uge er ingen undtagelse.

Når restauranter og caféer slår dørene op igen fra onsdag, sker der samtidig et markant skifte i vejret med kulde og muligvis slud.

Men inden da venter endnu to flotte forårsdage mandag og tirsdag.

Det fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), mandag morgen.

Varmest bliver det mandag, hvor temperaturen kan komme helt op på 19 grader i Vestjylland.

Dertil vil det blive solrigt de fleste steder i landet.

Tirsdag bliver ifølge Lars Henriksen en tand køligere med 17-18 grader, men stadig tørt og solrigt.

- Mandag og tirsdag er to rigtigt flotte forårsdage, men så går det noget ned ad bakke midt på ugen, når en koldfront passerer landet fra nordvest, siger meteorologen.

- Vi kommer tilbage til samme spor som for nogle dage siden med encifrede temperaturer i dagtimerne, tilføjer han.

Onsdag falder temperaturen til mellem 8 og 13 grader, mens den dykker yderligere torsdag og fredag, hvor det bliver mellem fem og ti grader.

Der kan komme perioder med sol, men også skyer og nedbør.

- Nogle steder kan der også komme byger med hagl og slud, siger meteorologen, der tilføjer, at der kan være slud i bygerne onsdag aften og torsdag.

Den natlige temperatur vil også falde til ned omkring frysepunktet sidst på ugen.

Ifølge Lars Henriksen er det typisk for april, at vejret ændrer sig markant på kort tid.

- April er en svær måned vejrmæssigt. Man skal passe på med at tro, at foråret er kommet, for så bum, så ryger vinden i en nordlig retning, og det kan blive meget koldt, siger han.

Det ligner ikke lige foreløbigt, at det fine forårsvejr, vi får at se mandag og tirsdag, kommer tilbage.

- Det er lidt af en mavepuster, hvis man gik og tænkte, at nu var foråret kommet, siger Lars Henriksen.

/ritzau/