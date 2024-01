Onsdagens kraftige regnvejr giver oversvømmelser flere steder

Mens der onsdag er faldet store mængder sne i store dele af landet, er der også faldet 40 millimeter regn i den sydlige del af landet - og lokalt lidt over 50 millimeter.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Derfor har der været store oversvømmelser flere steder - blandt andet i Køge Kommune - fordi vandstanden i de fleste danske vandløb i forvejen er forhøjet, og jorden er mættet af vand.

I Køge Kommune måtte man derfor tidligere onsdag spærre Københavnsvej i begge retninger, fordi vandet skulle pumpes væk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det oplyste kommunen på sin hjemmeside.

I den seneste opdatering skriver Køge Kommune, at vandmasser har ophobet sig mange steder, og at vandløbene derfor er under et stort pres.

Af den grund skal folk stadig sikre deres hjem mod oversvømmelser, og flere huse er allerede oversvømmet.

Også andre steder i landet har man oplevet lignende hændelser. Blandt andet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Her kunne viadukten under Sundvejen ikke passeres på grund af en stor mængde vand. Det skriver TV2 Fyn.

På samme måde steg vandstanden i Præstø, som ligger i Vordingborg Kommune. Her blev byens bibliotek næsten omringet af vand, fordi vandet fra åen løb ned i kælderen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover er flere huse i fare for at blive oversvømmet eller er allerede levet ramt af det stigende vand. Det skriver TV2 Øst.

Og i Feddet, som ligger i Faxe Kommune, blev flere campister oversvømmet, da campingpladsen på Feddet Strand Ressort blev ramt af massive vandmasser, der både kom fra oven og fra Præstø Fjord.

Derfor står både telte og campingvogne under vand. Det skriver TV2 News.

DMI oplyser onsdag aften, at regnen går over i sne ud på natten eller torsdag morgen. Derfor er der ikke længere varslet om kraftig regn.

De advarer dog om, at det ikke nødvendigvis betyder, at de opståede problemer med oversvømmelser, der er skabt af den allerede faldne regn, stopper.

/ritzau/