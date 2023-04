Op mod 18 stjerneskud i timen vil fare over himlen

Det giver god mening at holde sig vågen, hvis man vil opleve stjerneskud lørdag aften og natten til søndag.

For den årlige meteorsværm, Lyriderne, vil give op mod 18 stjerneskud i timen.

Det skriver DR. Ifølge Cecilie Sand Nørholm, der er astrofysiker ved Planetarium i København, er det bedste tidspunkt mellem klokken 22 og 02.

- Det, man skal gøre, er, at gå et sted hen, hvor der er så mørkt som muligt og så fladt som muligt. Så gerne lidt uden for byerne, siger hun til DR.

Derudover bør man kigge i nordøstlig retning, og så er det ifølge Nørholm afgørende, om vejret giver sigtbarhed.

Skulle man glippe stjerneskuddene, er det dog ikke den sidste chance, man får.

For ifølge astrofysikeren er det en fast meteorsværm, der kommer igen hvert år.

Store stjerneskud – såkaldte ildkugler – ses oftere som et klart objekt med en hale. Det fremgår på Planetariums hjemmeside.

Kraftige stjerneskud kan desuden bryde op i flere stykker. Varigheden kan være flere sekunder.

Der er flest af de lyssvage stjerneskud. De ses normalt som en lille lysende streg, der hurtigt forsvinder. Varigheden er en brøkdel af et sekund og farven er hvid, fremgår det.

Ifølge DR stammer Lyriderne fra kometen Thatcher. Det er den ældst kendte meteorsværm.

Kinesiske tekster, som er mere end 2500 år gamle, beskriver desuden meteorsværmen, lyder det.

Meteorsværme opstår ifølge Planetarium, når Jorden på sin bane rundt om Solen passerer gennem en komet eller asteroides bane.

