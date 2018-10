Op mod 200 elektriske løbehjul bliver sat på gaden i København

Et amerikansk firma sender fredag elektriske løbehjul ud på københavnske gader. Løbehjulene er ikke tilladt.

Elektriske delebiler, elektriske delecykler og nu elektriske deleløbehjul.

Fredag bliver elektriske løbehjul lanceret i København. Transportmidlet kan samles op, bruges og efterlades, når man er fremme ved destinationen.

Det er den amerikanske virksomhed Lime, der stiller løbehjulene til rådighed. Og det hele kommer til at fungere på en app.

Der er dog et tvist ved lanceringen af løbehjulene. Køretøjet er nemlig ikke lovligt i Danmark i dag, oplyser Trafikstyrelsen.

Den nuværende lovgivning holder dog ikke det amerikanske firma fra at sende op mod 200 løbehjul på gaden.

- Vi lancerer en meget lille del som et pilotprojekt, så vi er klar til at gå i gang, når lovgivningen er til det, siger Gauthier Derrien, der er Limes direktør i Europa.

- Jeg har en tendens til at kigge fremad i stedet for at kigge i bakspejlet. Jeg tror, at markedet i København bliver et fantastisk marked.

Den danske lovgivning om elektriske løbehjul kan snart ændre sig.

Ole Birk Olesen (LA), der er transport-, bygnings- og boligminister, har torsdag fået opbakning i Transportudvalget til at sende forsøgsordninger med elektriske køretøjer i høring.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

- Jeg har i dag (torsdag, red.) drøftet forsøgsordningen med transportordførerne, og det glæder mig, at vi er enige om at sende ordningerne i offentlig høring, siger Ole Birk Olesen i pressemeddelelsen.

Et motoriseret løbehjul må i forsøgsordning have en maksimal hastighed på 20 kilometer i timen.

Lime har lavet en "servicezone", hvor man kan stille løbehjulet, når man er færdig med det. Den zone dækker stort set hele København, fortæller Derrien.

Han afviser ikke, at selskabet vil lancere sine ydelser andre steder i Danmark, men han har af konkurrencemæssige årsager ikke yderligere kommentarer til det.

Det koster 10 kroner at låse et løbehjul op, og derefter koster det to kroner per minut.

Lime har siden februar etableret sig i mere end 100 byer i USA, Canada og Europa.

/ritzau/