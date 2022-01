Op mod 25 nye programmer skal lokke flere lyttere til 24syv

Siden Radio Loud gik i luften for små to år siden, har stationen kæmpet med at lokke lyttere til.

Onsdag skifter Radio Loud navn til 24syv, og navneskiftet vil blive fulgt op af en række nye programmer, der skal hjælpe med at hente flere lyttere.

Det fortæller Simon Andersen, der er programdirektør på 24syv - det nu forhenværende Radio Loud.

- Fra onsdag og de kommende dage har vi premiere på 15-25 nye programmer, som forhåbentlig kan tiltrække en masse lyttere og være det, der skal til for at vi får tiltrukket flere, der gerne vil høre på det, vi laver, siger han.

24syv er en offentligt støttet tale- og kulturradio, som indtil videre er sikret sendetilladelse frem til 2024.

Med tilladelsen følger en årlig støtte på 70 millioner kroner.

Stationens målgruppe er især de 15-32-årige. Målinger har dog vist, at stationen har kæmpet med lave lyttertal i målgruppen.

I et håb om at lokke flere fra målgruppen til har stationen været i gang med en forbedring af hele programfladen.

- Den eneste måde, vi kan bevise, at vi er pengene værd over for skatteyderne, er at lave programmer, folk har lyst til at lytte til, siger Simon Andersen.

Programdirektøren opremser tre pejlemærker, som stationen kommer til at arbejde efter.

For det første skal stationen have flere lyttere, og for det andet skal der laves journalistik, som folk lægger mærke til.

- Det tredje store mål er at nå derhen, hvor folk vil gå fra at forbande os, til at de i 2024 står og siger: Vi kan ikke undvære 24syv, det skal have lov at fortsætte, siger Simon Andersen.

Op til onsdagens navneskifte har der været kritik af, at Radio Louds nye navn læner sig tæt op ad Radio24syv, der sendte for sidste gang i oktober 2019.

Det skete, efter at Radio Loud vandt et udbud om en dab-kanal foran netop Radio24syv.

Kritikken af navneskiftet har især handlet om, at Radio Loud er gået med et godt navn for at puste liv i et fejlslagent brand.

Simon Andersen giver dog ikke meget for den kritik.

- Det keder mig efterhånden. Min opgave er at sørge for, at vi har de bedste forudsætninger for at få lytning og opmærksomhed.

- Spørgsmålet må være, om vi kan levere noget, der har en kvalitet, der gør, at vi kan kalde os 24syv. Det mener jeg, vi har, siger han.

I november 2021 godkendte Radio- og tv-nævnet Radio Louds navneskifte.

Stationen skal dog fortsætte med at sende timenyheder, ligesom der ikke uden videre kan produceres podcast, der ikke sendes på dab, lød det i nævnets afgørelse.

/ritzau/