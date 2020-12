Op mod 250.000 forventes at få vaccine på to måneder

Regeringen forventer at vaccinere et sted mellem 200.000-250.000 danskere i løbet af to måneder.

Det fortæller sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S) til TV 2.



- I takt med, at vaccinerne kommer ind, kommer vi til at vaccinere flere. Alle kommer til at få tilbud om en gratis og frivillig vaccine, siger han.

/ritzau/