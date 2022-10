Op mod 400 HK-ansatte genoptager arbejdet efter protest mod chef

Mellem 300-400 medarbejdere i fagforeningen HK, der torsdag nedlagde arbejdet, har fredag middag genoptaget det.

Det oplyser fagforeningen til Ritzau.

Ifølge mediet Frihedsbrevets oplysninger skyldtes arbejdsnedlæggelsen en specifik chef, der er utilfredshed med. Der blev afholdt et krisemøde torsdag.

Forbundsformand i HK Anja C. Jensen ville torsdag ikke gå ind i sagens detaljer, men sagde til mediet:

- Det her, det er virkelig voldsomt. Vi er netop ved at forhandle med medarbejderne, og jeg kan ikke gå ind i specifikke kritikpunkter.

Både Frihedsbrevet og DR er i besiddelse af et dokument med flere kritikpunkter rettet mod den pågældende chef, som er sendt til ledelsen.

Det handler både om overfusninger, udskamning og forskelsbehandling over for medarbejdere, og at medarbejdere er blevet råbt ad.

Af et brev til ledelsen fremgår det ifølge Frihedsbrevet, at medarbejderne "ikke har tillid" til den pågældende chef som leder, og at de "ikke får det igen".

Det var konkret medarbejdere i HK's forbundshus i København, som nedlagde arbejdet.

Her sidder HK's ledelse, medlemshuset, HK's fire sektorer. Det samme gælder a-kassen, som dog ikke er omfattet af torsdagens strejke.

Det var de ansatte i huset, undtagen cheferne, som nedlagde arbejdet.

Mediet K-Forum er af flere uafhængige kilder blevet fortalt, at det er en ledende kommunikationsmedarbejder, som har været årsag til strejken. Dette er dog ikke blevet bekræftet af HK selv.

Simon Tøgern, der er formand for HK Privat, fortæller til mediet, at man har erkendt nogle problemer i kommunikationsafdelingen.

- Og det skal vi selvfølgelig tale med medarbejderne om. Hvad det mere præcist handler om, taler jeg med dem om, siger han.

Om arbejdsnedlæggelserne relaterer sig til de specifikke problemer i kommunikationsafdelingen, ønsker han dog ikke at komme nærmere.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra fagforeningen.

/ritzau/