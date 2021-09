Op mod hver tredje vil på et tidspunkt i livet kunne få en angstdiagnose

Det var ikke sådan, at angsten kom snigende. Den kom bare. En dag omgivet af kammerater til undervisningen på social- og sundhedsassistentuddannelsen i Aabenraa i Sønderjylland, kunne Kasper Buch ikke få vejret. Han var vel det, man kan kalde for en ganske almindelig ung mand i begyndelsen af 20’erne. Tryg barndom, glad for sin uddannelse, netop flyttet hjemmefra i egen lejlighed i Tønder og tilbragte weekenderne på barer i godt selskab. Selvom undersøgelserne på sygehuset viste, at Kasper Buch var sund og rask, kunne han ikke slippe følelsen af at have en golfbold i halsen. Kort efter fik han konstateret angst. Med ét gik Kasper Buch fra at være en ung mand på tærsklen til arbejdslivet til at være mentalt syg.

