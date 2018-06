Apple:

- Med Apples nye regler om at forlænge levetiden på ældre modeller mener Jens Hummelmose, at det fortsat godt kan betale sig at købe en iPhone 6S eller nyere modeller.

Android:

- De fleste Android-leverandører garanterer kun nye opdateringer i to år. Derfor bør du ifølge Jens Hummelmose undgå at købe telefoner med over et år på markedet, da du allerede er halvvejs inde i den garanterede opdateringstid på softwaren.

Kilde: Jens Hummelmose.

/ritzau fokus/