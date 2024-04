OpenAI's brugere kan krænke ophavsretten ved at uploade materiale

Det kan sammenlignes med tyveri overbragt til en hælercentral, når ophavsbeskyttet kunst, litteratur, film, forskning og musik uploades til kunstig intelligens.

Sådan lyder et opråb fra Danske Forlag og Rettighedsalliancen, som beskytter en række fags indhold digitalt. Det skriver Politiken.

Maria Fredenslund, der er direktør i Rettighedsalliancen, har konstateret "en lind strøm af brugere, der uploader alt muligt ophavsretsbeskyttet indhold for at træne den kunstige intelligens til deres eget skræddersyede formål".

OpenAI, der støttes finansielt af Microsoft, lancerede i slutningen af 2023 en "GPT Store". Her kan brugere skræddersy deres egen chatbot og fodre den med data til et bestemt formål.

Hvis man for eksempel giver chatbotten digitale versioner af en forfatters bøger eller en musikers sange, kan chatbotten gengive værkerne. Den kan også hjælpe med at skrive noget lignende.

Og det er et problem, siger professor ved Copenhagen Business School Mikkel Flyverbom, der er formand for regeringens ekspertgruppe om techgiganter.

Ifølge professoren vil et tab af ophavsrettens gyldighed under kunstig intelligens "gøre os fattigere både økonomisk og kulturelt".

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) understreger, at kunstig intelligens rummer et enormt potentiale. Men at der også er faldgruber.

- Vi skal aldrig acceptere, at ophavsretten i stort omfang bliver krænket i udviklingen af kunstig intelligens. Jeg er netop ved at nedsætte en ekspertgruppe, der skal se på, hvordan vi kan værne om ophavsretten, siger han til Politiken.

I USA har blandt andet The New York Times sagsøgt OpenAI for at have fået fat i millioner af artikler uden at betale for dem. OpenAI mener derimod at have gjort "fair brug" af artiklerne, hvilket er en særlig del af amerikansk copyright-lovgivning.

Rettighedsalliancen har over for Politiken dokumenteret, hvordan en GPT trænet på ophavsretsbeskyttet indhold kan lave en gengivelse, der er identisk med et uploadet værk.

Når man opretter en GPT, er der ifølge avisen ingen kontrol med det uploadede materiale. Brugeren accepterer automatisk, at OpenAI håndterer de data, som brugeren giver GPT'en. Dermed kan chatbotten frit bruge det sæt data, som den modtager.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra OpenAI, der ikke er vendt tilbage.

