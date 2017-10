Opgør med børnepolitik: Leg skal afløse læring

Et forslag til en ny dagtilbudslov er ifølge flere eksperter et opgør med, at leg skal være underlagt læring.

Børne- og skolepolitikken har de seneste 20 år i høj grad handlet om læring. Men et forslag til en ny dagtilbudslov er ifølge flere pædagogiske eksperter et opgør med fokus på læring.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Tendensen har de seneste mange år været, at legen har været underlagt læring.

- Nu bliver legen genopfundet, legen bliver igen noget, som har en værdi i sig selv, og ikke noget, der kun sættes i forhold til læring, siger Jan Kampmann, der er professor ved Roskilde Universitet, til avisen.

Forslaget til den nye dagtilbudslov er netop sendt i høring.

Formålsparagraffen, som angiver, hvordan vi driver daginstitutioner i Danmark, ændres, så der igen kommer fokus på leg og på dannelse.

Således skal miljøet i en daginstitution ikke længere fremme "udvikling og læring". Det skal være et sted, "hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv."

Desuden skal læringsmålene være bredere, og kommunerne skal ikke længere godkende og evaluere målene.

Stig Broström, der er professor emeritus ved DPU, Aarhus Universitet, kalder det ifølge Jyllands-Posten et markant kursskifte og en tilbagevenden til en nordisk tradition, hvor leg og dannelse er højt prioriteret.

- Nu kommer de pædagogiske diskussioner til at handle om, hvordan man bedst danner små børn, og hvordan man kan lære gennem leg – og ikke kun hvordan børn kan lære, som det har været de seneste år, siger han til avisen.

/ritzau/