Opgør om ny barselsmodel går snart i gang igen

Danmark skal inden for et år have sikret mindst ni ugers øremærket barsel til fædre. Det er konsekvensen af et EU-direktiv fra 2019.

Det skal skabe den ligestilling mellem mænd og kvinder, der i dag mangler på grund af den danske barselsmodel, mener flere partier og organisationer.

- Den skæve fordeling af barselsorloven er et af de allerstørste problemer for ligestillingen i Danmark overhovedet, siger Pernille Skipper, ligestillingsordfører i Enhedslisten.

Skiftende regeringer i Danmark har i flere år kæmpet imod at indføre øremærket barsel til mænd, fordi det skal være op til den enkelte familie, hvordan de vil indrette sig, har det lydt.

Men det argument køber Lise Johansen, direktør i Kvinderådet, ikke.

- Forældre kan ikke selv bestemme i dag. Vi har en barselsmodel, der ikke sikrer fædre nær så god økonomi under orlov som mødre. Og så er det klart, at mødrene tager langt det meste af orloven, siger hun.

EU-direktivet er da heller ikke til at komme udenom.

Og nu vil regeringen fremsætte et lovforslag til efteråret, så de nye regler kan være klar inden årsskiftet, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Uklarheder om det juridiske i EU-direktivet afbrød forhandlingerne før sommerferien. Og de er lige nu ved at blive afklaret med EU-Kommissionen, før forhandlingerne kan genoptages.

I dag er der 14 ugers øremærket barselsorlov til mødre efter fødslen, mens der kun er to ugers øremærket orlov til fædrene.

Derudover kommer 32 ugers forældreorlov, som forældrene kan dele mellem sig.

I langt de fleste tilfælde er det dog moren, der tager størstedelen af orloven. Det skyldes i høj grad den model, der er i dag.

Derfor er EU-direktivet en god ting for Danmark.

Det siger Morten Emmerik Wøldike, der er leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde med kønsligestilling.

- Mere øremærket barsel til mænd vil sikre en bedre fordeling af barselsorloven i familier med en mor og far. Det er meget væsentligt for ligestillingen, siger han.

Institut for Menneskerettigheder har i en spørgeskemaundersøgelse spurgt fædre om deres overvejelser omkring fordeling af barsel.

Her svarer otte ud af ti fædre, at de gerne ville have afholdt øremærket barsel, hvis det var muligt.

Instituttet anbefaler en model, hvor man har fokus på en ligelig fordeling af barselsorloven efter fødslen til begge forældre. Altså minimum ni uger til hver, fordi det er kravet ifølge EU-direktivet.

Og det er regeringens støttepartier Enhedslisten, SF og De Radikale enige i.

Også Kvinderådet er fortaler for en sådan ordning. Kvinderådet ønsker sig 12-14 ugers øremærket orlov til hver af forældrene efter fødslen.

Støttepartierne er også optaget af at se på andre dele af barselsmodellen, når den alligevel skal ændres. Det handler om at sikre, at den passer bedre til nutidens familieformer.

- Ikke alle familier er ens og har en mor og far. Der findes både regnbuefamilier og solomødre, der selvfølgelig skal have en mere fleksibel ordning, siger SF's ligestillingsordfører, Astrid Carøe.

De betragtninger er Lise Johansen og Morten Emmerik Wøldike enige i.

- Barselsreglerne skal afspejle den måde, vi lever på som familier i dag.

- Og her skal reglerne hjælpe til at kunne stifte familie med en god balance mellem arbejds- og familieliv, uanset hvordan ens familie ser ud, siger Morten Emmerik Wøldike.

En længere periode med øremærket barsel til fædre kommer til at betyde, at overenskomster skal rettes til. Det vil formentlig ske gradvist, i takt med at overenskomster bliver genforhandlet i de kommende år, lyder det.

EU-reglerne tillader da også en indfasningsperiode.

/ritzau/