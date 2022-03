Opgør på vej i Enhedslisten om Danmarks medlemskab af EU

Enhedslistens modstand mod Danmarks medlemskab af EU kan snart være fortid.

Det skriver Jyllands-Posten.

På Enhedslistens årsmøde i maj skal der stemmes om partiets EU-politik.

Flere profiler i partiet foreslår, at Enhedslisten som udgangspunkt ikke længere skal arbejde på at få Danmark ud af EU.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det drejer sig ifølge avisen om tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted, om tidligere politisk ordfører Pernille Skipper og om partiets EU-parlamentariker Nikolaj Villumsen.

Det står ellers i Enhedslistens principprogram, at partiet vil arbejde for, at Danmark bliver meldt ud, og at EU bliver nedlagt.

- Plan A er at forsøge at ændre EU indefra, siger Pelle Dragsted til avisen.

Hvis forslaget skal vedtages, kræver det et flertal blandt partiets delegerede ved det kommende årsmøde.

Også en anden gruppe i partiet er klar med et forslag inden årsmødet. Af det fremgår det, at Enhedslisten skal omfavne EU endnu mere, end Dragsted, Skipper og Villumsen foreslår.

Hvor Pelle Dragsted siger til avisen, at en udmeldelse eller flere EU-forbehold godt kan være en plan B, vil gruppen "EU-netværket" internt i Enhedslisten helt opgive ideen om at melde sig ud.

- EU har ændret karakter. Unionen har i dag en enorm betydning for, om klimakampen kan lykkes, og om velfærdsstaterne kan bevares, siger Keld Albrechtsen, der er en af Enhedslistens stiftere.

Han har desuden en fortid i Folkebevægelsen mod EU.

Keld Albrechtsen ser stadig væsentlige fejl og mangler ved EU. Men han mener, at det derfor er vigtigt, at Enhedslisten er til stede i Europa-Parlamentet.

Enhedslistens hovedbestyrelse har fremsat sit eget forslag. Her lyder det, at Enhedslisten skal fastholde perspektivet om en dansk udmeldelse af EU.

Men udmeldelse er ikke et mål i sig selv, står der ifølge Jyllands-Posten i forslaget.

Dog er der i partiet stadig en fløj, som er klar modstander af EU. Det vurderer flere anonyme kilder over for Jyllands-Posten.

Ifølge avisen er der sat seks timer af på det kommende årsmøde til at diskutere Enhedslistens EU-politik.

/ritzau/