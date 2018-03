Opgør på vej med dyre gravsteder

Flere provstier gør det gratis for medlemmer af folkekirken at få et gravsted, ligesom det heller ikke skal koste noget at forny familiegravstedet

Økonomien skal ikke være udslagsgivende for, om medlemmer af folkekirken vælger kistegravsted, urnegravsted eller askespredning over havet.

Det mener man blandt andet i Aabenraa Provsti, hvor man har besluttet, at erhvervelse af gravsted, gravkastning, nedsættelse af urne samt fornyelse af gravsteder fremover er gratis.

Engangsbeløbene i forbindelse med erhvervelse af kiste- og urnegravsteder er ellers på himmelflugt og løber nemt op i 4000-12.000 kroner.