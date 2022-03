Opgørelse: 12 kommuner har investeringer i Rusland

12 kommuner har i alt 2,1 millioner kroner placeret i Rusland. Det kan blive svært at få pengene ud.

Det er ikke kun pensionsselskaber, der har penge i Rusland. Det har mindst 12 kommuner også, viser en rundspørge, som Jyllands-Posten har lavet.

72 kommuner har svaret på rundspørgen.

Næstved er en af de kommuner, som har investeringer i Rusland, man nu skal se at komme med ifølge byens borgmester. Samlet drejer det sig om 150.000 kroner

- Rusland er skyld i, at freden i Europa er blevet brudt. Vi kan ikke støtte et regime, der på den måde undertrykker et selvstændigt land som Ukraine, siger borgmester i Næstved Kommune Carsten Rasmussen (S).

Samme melding lyder fra kommunaldirektør i Varde Kommune Mogens Pedersen. Her har man via Jyske Invest godt 360.000 kroner i Rusland.

- Vi trækker pengene ud så vidt muligt. Vi kan ikke være med til på nogen måde at støtte et regime, der opfører sig så grænseoverskridende, som det russiske gør lige nu, siger han.

Kommunerne har sammenlagt omkring 2,1 millioner kroner placeret i Rusland. Den kommune, der har flest penge investeret er Thisted Kommune med 625.000 kroner.

Det bliver dog ikke lige til at få pengene ud, fortæller kundedirektør i Jyske Invest Flemming Larsen til Jyllands-Posten.

- Vi har indført en række sanktioner mod Rusland, der betyder, at russiske værdipapirer ikke kan handles eller afvikles.

- Derudover har Vesten indefrosset en del af den russiske centralbanks penge. Og som modsvar har den russiske centralbank så sagt, at vi heller ikke må trække vores penge ud af Rusland, siger han.

Indenrigsminister Kaare Dybvad opfordrede onsdag landets kommunerne til få solgt eventuelle investeringer i Rusland på grund af invasionen af Ukraine.

/ritzau/