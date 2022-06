Opgravning af døde mink blev billigere end forventet

55 millioner kroner kostede det at grave døde mink op i to jyske byer. Bevillingen lød ellers på 72 millioner.

Statskassens regning for opgravning af døde mink ved de jyske byer Nørre Felding og Kølvrå blev billigere end forventet.

Det skriver Berlingske. Oplysningen er baseret på et brev fra minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn til Folketingets Finansudvalg.

Der var oprindelig afsat en bevilling på 72 millioner kroner til udgifterne i forbindelse med opgravningerne. Videre var der også givet hjemmel fra Finansudvalget til, at udgifterne kunne løbe op i 150 millioner kroner.

Men regningen endte i stedet med at være på 55 millioner kroner.

Det kan ministeriet nu konkludere næsten et år efter, at minkene blev gravet op.

De 13.000 ton mink blev gravet ned på militære arealer omkring de to byer. Det skyldtes, at der ikke var kapacitet på forbrændingsanlæggene til at brænde så mange mink.

Flere end 15 millioner danske pelsdyr i bure måtte lade livet før tid, da regeringen i efteråret besluttede, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Årsagen var en eksplosiv spredning af coronasmitte på minkfarmene. Desuden frygtede man, at minkmutationen cluster-5 kunne mindske kommende vacciners effektivitet.

Senere blev det efter lokale protester besluttet, at minkene skulle graves op igen og brændes. Men først, når der med sikkerhed ikke længere var levedygtig coronavirus i dem.

I marts lød det fra Miljøstyrelsen, at der ingen risiko er for forurening af drikkevandet ved de to tidligere minkgrave.

Næsten al forurening var væk efter opgravningen. Den lille rest af forurening, der er tilbage i det terrænnære grundvand, forventes desuden at blive nedbrudt naturligt, lød det.

Styrelsen anbefaler dog, at grundvandet overvåges for at være sikker på, at resterne af forureningen brydes ned.

Det vurderes at koste omkring 1,5 til 2 millioner kroner årligt, fremgår det af brevet fra ministeren.

/ritzau/