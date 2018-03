Ophævelse af naturbeskyttelse skal hjælpe sommerhusejere

I december hældte ukendte gerningsmænd beton ud over en skrænt ved et sommerhusområde som kystbeskyttelse.

Trængte sommerhusejere på kyststrækningen ved Lønstrup i det nordvestlige Jylland får nu hjælp.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten torsdag.

Regeringen har bedt EU-Kommissionen om at få lov til at ophæve Natura 2000-beskyttelsen for en del af det beskyttede areal ved klinten, hvor områdets mange sommerhuse ligger.

Det skal gøre det muligt for sommerhusejerne at lave hård kystsikring, forklarer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

- Det er et område, der bare forsvinder i havet, hvis vi ikke gør noget. Derfor giver det god mening at fjerne Natura 2000-beskyttelsen, så vi kan få lavet hård kystsikring, siger Esben Lunde Larsen til Jyllands-Posten.

- På den måde kan vi både beskytte den natur, der ellers vil forsvinde, og hjælpe de borgere, der forsøger at redde deres boliger.

Sommerhusene ligger i Hjørring Kommune, hvor 31 sommerhuse er endt i havet siden 2008.

I Lønstrup frygter sommerhusejerne samme skæbne for deres huse. I december tog ukendte gerningsmænd sagen i egen hånd og hældte beton og sten ud over skrænten i det beskyttede område.

Efterfølgende påbød Kystdirektoratet flere grundejere at fjerne den ulovlige kystbeskyttelse og tilkendegav, at man ville politianmelde sagen.

Miljø- og fødevareministeren understreger, at det ikke skal tolkes sådan, at det skal kunne betale sig at bryde loven.

Han erkender, at regeringen skulle have gjort en "mere aktiv indsats" for at sikre området.

I sommerhusområdet er der nu glæde over, at regeringen vil arbejde for, at det bliver muligt at lave hård kystsikring ud for sommerhusene.

- Det er det, som vi har ønsket og kæmpet for i meget lang tid, siger Erling Mikkelsen, formand for Grundejerforeningen/Strandfogedgården/Lønstrup, til avisen.

Ikke alle grundejere i området er dog tilfredse, understreger advokat Hans Sønderby Christensen.

Han repræsenterer grundejere i Foreningen for Kystsikring Lønstrup Syd-Vest og er uenig i ministeriets vurdering.

- Natura 2000 er ikke til hinder for noget som helst. Vi har nu en offentlig sektor, der bruger tid på at undersøge noget, som ikke bør undersøges, siger han.

I Danmarks Naturfredningsforening er man heller ikke begejstret for planerne.

- Selvfølgelig vil vi se meget kritisk på, når man går ind og ændrer på de her ting, og det tror jeg også, at kommissionen vil, når vi i forvejen har udpeget så lidt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

