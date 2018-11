Ophedet debat om håndtryk for statsborgerskab deler Folketinget

Det er skørt at tro, at folk ikke vil give hånd, når de har kæmpet for at få statsborgerskab ifølge S.

Socialdemokratiet vil hverken stemme for eller imod, når Folketinget skal tage stilling til, om reglerne for at få dansk statsborgerskab skal strammes.

Lovforslaget har skabt debat, fordi det gøres lovpligtigt, at ansøgere skal give hånd til en borgmester eller embedsmand for at opnå dansk statsborgerskab.

- Hvis det siden hen viser sig, at der er problemer med folk, der afviser at give hånd, må vi diskutere lovgivning på det tidspunkt.

- Vi kan ikke stemme for loven, som den ligger her, siger indfødsretsordfører Astrid Krag (S).

Derfor vil partiet stemme gult, når forslaget skal til afstemning.

Hun kalder det skørt at tro, at folk ikke vil give hånd, når de har gjort så meget for at opnå et statsborgerskab.

For politisk ordfører Britt Bager (V) virker ordet "skørt" som en rød klud på en tyr.

- Nej, det er ikke skørt, at vi står i Folketinget og diskuterer det her. Det er skørt, at et parti, der kandiderer til at sidde i Statsministeriet, går ned og trykker på den gule knap. Det er skørt, siger hun.

Men Astrid Krag fastholder sit synspunkt, da hun runder af fra talerstolen.

- Vi skal lovgive, hvor der er problemer, det er der ikke her, siger hun.

Indfødsretsordfører Christian Langballe (DF) påpeger, at den iranske ambassadør til den årlige nytårskur ikke ville give hånd til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

Ambassadøren sagde efterfølgende, at det ikke var tegn på disrespekt. Men at det er et rent religiøst koncept, der indebærer ingen fysisk kontakt mellem personer af forskellig køn, der ikke er i familie med hinanden.

Trods tidligere meldinger fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) slipper kommunerne ikke for at afholde ceremonierne, hvor kravet for nye statsborgere om at give hånd indgår.

DF mener, at nogle muslimer nægter at give hånd, fordi de ser kvinder som urene, mens venstrefløjen omvendt mener, at det er af respekt for kvinden.

Forslaget har medført en lang række protester fra organisationer og partiernes politiske baglande, ikke mindst Venstres. Kritikken fik Løkke til at komme dem i møde på et pressemøde i september.

- Hvis kommunerne har et problem med at danne ramme omkring det her, må vi jo bare finde en anden løsning. Så må det være staten, der afvikler de her ceremonier, sagde han.

Men i lovforslaget er det nu alligevel kommunerne, som skal stå for det.

/ritzau/