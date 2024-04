Opposition vil bringe regering i mindretal om ministerkodeks

Oppositionen vil bringe regeringen i mindretal. Det sker med et forslag om at skabe mere gennemsigtighed i regeringens interne arbejde og at klargøre centrale love og regler for nye ministre.

Det skriver Politiken mandag.

Det er første gang i denne valgperiode, at det kan ske. Det er muligt, efter at Mads Fuglede forlod Venstre til fordel for Danmarksdemokraterne. Det betød, at regeringen mistede sit indenrigspolitiske flertal.

- Det er godt med forhandlinger, men det gør selvfølgelig ikke noget at have en pistol i baglommen, siger partileder Martin Lidegaard (R), som er ordfører på beslutningsforslaget.

Konkret vil oppositionen have et nyt ministerkodeks, pålægge regeringen at tage referater fra interne møder og at oprette en lynuddannelse for nye ministre.

Det er en udløber af Dybvad-udvalget med Statsministeriets tidligere departementschef Karsten Dybvad i spidsen.

For et år siden udgav udvalget en rapport, som viste et stigende politisk pres på embedsværket og anbefalede tiltag til mere gennemsigtighed i centraladministrationen.

De otte partier har fået opbakning fra flere løsgængere og står til at have 88 mandater mod regeringens 87.

Lidegaard oplyser, at løsgængerne Mike Fonseca, Theresa Scavenius, Lars Boje Mathiesen samt Aki-Matilda Høegh-Dam fra det grønlandske parti Siumut har givet tilsagn.

De tre øvrige nordatlantiske folketingsmedlemmer samt løsgænger Peter Seier Christensen ventes ikke at stemme.

/ritzau/