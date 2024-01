Opposition vil sætte forældelsesfrist på pause i kommissioner

En samlet opposition fremsætter beslutningsforslag med et bud på, hvordan det kan undgås, at forældelsesfristen for ministeransvar i FE-sagen overskrides.

Oppositionen ønsker en bestemmelse i lovgivningen, så forældelsesfristen helt generelt ikke kan overskrides, når en kommissionsundersøgelse pågår.

- Lovændringen skal gælde alle igangværende og fremtidige kommissionsundersøgelser, skriver oppositionspartierne i et fælles brev.

FE -sagen startede i 2020. Ministeransvarsloven har en forældelsesfrist på fem år. Dermed kan forældelsesfristen meget vel være udløbet i april 2026, hvor kommissionen skal være færdig med arbejdet.

- Derfor er der overvejende risiko for, at vigtige forhold i sagen, herunder beslutningen om at efterforske og aflytte Lars Findsen, på forhånd er udelukket for strafansvar på grund af forældelsesfristen i ministeransvarlighedsloven, skriver oppositionen.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har meldt ud, at han er klar til at indgå i en dialog om det lovforslag, hvor deadline for kommissionen er sat til 2026 - det skal ske i forbindelse med lovbehandlingen, skrev han i et svar til Ritzau tirsdag.

Men han påpegede også, at det er vigtigt, at kommissionen får den fornødne tid til at lave sit arbejde.

Regeringen og SF blev før jul enige om en undersøgelse af FE-sagen. SF er også med i oppositionens beslutningsforslag.

Det er op til kommissionen, om den vil melde noget ud løbende. Men politikerne udstikker retningslinjerne for og forventningerne til kommissionen.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Peter Hummelgaard på oppositionens beslutningsforslag.

/ritzau/