Oppositionen kræver øget indsats mod ammoniakudledning

Socialdemokratiet vil have brede politiske forhandlinger for at øge indsatsen mod kvælstofudledning.

Det bliver en stor opgave at få bugt med den stigende ammoniakudledning, uanset om regeringen får rød eller blå farve efter det kommende valg til Folketinget.

Det siger Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, efter at Berlingske mandag kan berette, at udledningen af ammoniak er steget for tredje år i træk.

- Vi har foreslået en miljøgaranti, som betyder, at vi år for år følger op på, om vi når de målsætninger, vi sætter, i forhold til vores kvælstofudledning i Danmark, siger han til Ritzau.

- Hvis man ikke når målene, må man diskutere med parterne, både med landbruget, naturorganisationer og eksperter i luftforurening, hvilke konkrete initiativer man kan sætte ind for at opnå målsætningerne, siger han.

Christian Rabjerg Madsen opfordrer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til at indkalde til brede politiske forhandlinger på området.

I 2012 tilsluttede Danmark sig et EU-direktiv om, at Danmark i 2020 skulle have reduceret udledningen af ammoniak med 24 procent i forhold til udledningen i 2005.

Flere, der beskæftiger sig med området, konkluderer i Berlingske, at Danmark ikke længere kan nå at indfri EU-målene.

Christian Rabjerg Madsen bebrejder den nuværende regering for at "have mistet kontrollen med kvælstofpolitikken og dermed også med miljøpolitikken", da aftalen om en landbrugspakke blev indgået i 2015.

- Regeringen har virkelig gjort skade i denne sag, og man har ikke leveret på de tiltag, man har lovet, siger han.

SF's miljøordfører, Trine Torp, mener, at der skal sættes hårdere ind over for landbruget.

- Vi mener, at man bør påbyde svinebrugerne at bruge den teknologi, der både vil reducere forurening med ammoniak og klimagasser, og så fjerne nogle af de arealreservationer, der er til ammoniakforurening for husdyrproduktionen.

- Sådan at kommunerne kan komme i gang med at udbygge nogle af naturområderne, for det har vi i høj grad brug for, siger hun til Ritzau.

Ritzau arbejder på at få en kommentar fra Jakob Ellemann-Jensen.

/ritzau/