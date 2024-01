Oppositionen kræver stadig mere klimahandling trods lavere udledning

Forhandlingerne om opnåelsen af klimamålet for 2025 er langtfra færdige, selvom regeringen nu kan meddele, at lavere udledninger af drivhusgasser fra lavbundsjorde vil indfri klimamålet.

Det varsler SF, De Radikale og De Konservative, der har været i hårde forhandlinger med regeringen om klimamålet siden sommeren.

- Grundlæggende viser det, at regeringen fører en doven klimapolitik, siger Signe Munk, politisk ordfører for SF.

Også De Radikale er kritiske.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det her er en understregning af, at regeringen ikke kommer i mål på klimahandling, men på beregninger, der redder dem, siger klimaordfører Samira Nawa.

Onsdag eftermiddag fortalte klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), at beregningerne for udledninger af drivhusgasser fra lavbundsjorde er blevet opdateret med en væsentlig ændring.

Udledningen af CO2 fra jordene i landbruget er markant lavere, end man hidtil har regnet med.

I beregningerne, man har lavet, har man forudsat, at lavbundsjordene konstant udleder drivhusgasser. Men man har ikke taget højde for, at nogle af de jorde, der indeholder CO2, forsvinder over tid. Udledningen stopper derfor tidligere end antaget.

Det betyder, at de danske udledninger af drivhugasser kan nedjusteres med omkring to millioner ton CO2 i 2022, 2025 og 2030.

- Med det her nye tal er vi meget, meget sikre på, at vi kommer til at opfylde 2025-målet, sagde Lars Aagaard på et pressemøde.

Hos De Konservative er klimaordfører Mona Juul "bestemt ikke" færdig med at forhandle, selvom "miraklernes tid" øjensynligt ikke er forbi.

- Men det gør ikke, at vi ikke skal lave de handlinger, der skal til for at nå mere, siger hun.

Klimafremskrivninger bliver løbende ændret, fordi beregningsgrundlag forandres.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der kan derfor snart komme nye ændringer, der peger i den modsatte retning, påpeger Signe Munk, og derfor skal politikken ikke bero på "skrivebordsøvelser".

- Klimakampen handler grundlæggende om at lave grøn omstilling af vores samfund, så vi får banket CO2-udledningerne ned hurtigst muligt, siger hun.

Med de nye antagelser for lavbundsjordenes udledning når regeringen 52 procents reduktion af drivhusgasser i 2025 i forhold til 1990.

Klimamålet er indrettet som et interval mellem 50 og 54 procent, og partierne mener derfor, at regeringen nu bør skyde efter det øverste spænd.

- Vi skal gå efter 54 procents redution, så det bliver et ambitiøst niveau, og det er oplagt at få hævet målsætningerne for 2030 også, siger Signe Munk.

Også De Radikale vil skrue op for ambitionerne nu.

- De sidste måneder har regeringen skuffet noget så gevaldigt, og pludselig står de med store smil og præsenterer denne løsning, der bare er beregningsteknisk. Men jeg er sulten på mere, siger Samira Nawa.

/ritzau/