Oppositionen kræver udvidet kompensation til restauratører

Grænsen for retten til kompensation er sat for højt, mener både Venstre og De Konservative før forhandlinger.

Blot et halvt døgn efter regeringens udmelding om kompensation til virksomheder, der rammes af restriktioner, har Folketingets partier torsdag taget fat på forhandlinger.

Både De Konservative og Venstre er mødt op i Erhvervsministeriet med et krav om, at grænsen for at være omfattet sænkes. Regeringens har sagt, at et fald i omsætning på 45 procent skal give ret til kompensation.

- Vi synes, at det er helt uacceptabelt, hvis man skal have en nedgang i omsætningen på 45 procent for at blive omfattet, siger erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V).

Venstre vil have grænsen sænket til et fald i omsætningen på 30 procent. Det samme har Dansk Industri ønsket.

- Kravet om 45 procents omsætningsnedgang er for højt. Det svarer jo til, at man næsten har lukket biksen, skriver De Konservatives erhvervsordfører, Mona Juul, i en tekstbesked.

Hun kritiserer regeringen for, at man skal forhandle efter udmeldingen fra regeringen om en ordning for kompensation. I stedet skulle Folketingets partier være inddraget før, mener hun.

Venstre vil have en udvidet ramme. Eksempelvis vil ordføreren kræve, at restauratører og natklubber, der har indkøbt varer til arrangementer, der blev aflyst, skal have kompensation.

Argumentet lyder, at de nu kan køre på lossepladsen, da "deres varelager bliver værdiløst fra den ene dag til den anden".

- Denne ordning skal dække alle, der er ramt. Vi skal ikke udelukke underleverandører eller andet, som der tidligere har været et problem med, siger han.

Der blev vedtaget en lignende ordning sidste år. Den blev vedtaget efter restriktioner, som helt eller delvist lukkede brancher.

Denne gang vurderes det hos Dansk Industri, at aflysninger kan koste restaurationsbranchen mellem en halv og en hel milliard kroner.

På et pressemøde onsdag aften opfordrede regeringen kraftigt virksomheder til at aflyse deres større arrangementer i julen.

Skal Venstre med i en aftale, skal der være forbedringer, siger ordføreren. Han vil ikke sætte en slutdato på, hvor længe ordningen skal løbe.

- For os skal det gælde, så længe virksomhederne er afskåret fra at drive deres erhverv. Virksomhedernes kassekredit stopper ikke med at være i problemer på en bestemte dato, siger Torsten Schack.

/ritzau/